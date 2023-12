‘El Hormiguero’ homenajea a Montaña, una mujer que lleva 10 años yendo de público, desde que murió su marido

El cantante y presentador Bertín Osborne fue este miércoles a El Hormiguero. Presentaba Ranchero, una recopilación de rancheras clásicas firmadas por grandes figuras del género mexicano. Y allí tuvo con Pablo Motos una divertida charla en la que trató temas como la nueva fragancia que había sacado al mercado, llamada Silencio. Una propuesta que le llegó de la mano de Antonio Banderas, y en la que puso la condición de que recrease el aroma del campo, con notas de tomillo o romero, y que fuese “suavita”, pues no le agradan los olores intensos. “Es número uno en ventas. Estamos en todos lados”, presumía el jerezano.

Sobre el nombre de la fragancia, Pablo Motos le preguntó la razón de llamarla Silencio. “Porque me dio por ahí”, respondió con espontaneidad el presentador de Mi casa es la tuya. De hecho, escribió una cosa “muy bonita de lo que es para mí el silencio en el campo” para acompañar el producto, pero no pudo recrearlo porque “se me ha olvidado, lo escribí hace tres meses, pero es muy poético”.

“¿Para qué quieres más dinero?”, preguntó con humor Pablo Motos, que desveló que David Bustamante le contó que con sus colonias es una de las cosas con las que más dinero gana. “Y Antonio Banderas”, añadió Osborne, que ni siquiera sabía bien cómo había que perfumarse uno mismo.

Tras tocar otros temas, como las bromas que le hace a un amigo llamado Ignacio, al que le dio como chiste unas pastillas para el dolor que le provocaron una fuerte reacción alérgica, o cómo conoció a Frank Sinatra, Pablo Motos quiso explicarle una historia muy particular: la de Montaña, y que había conocido el día antes.

Hay mucha gente que quiere ir al programa, y hay dos meses de lista de espera. “Las que llevan el público solo hacen una excepción. Hay una persona que, desde que murió su marido, lleva viniendo a este programa 10 años, y no se ha perdido ni una noche”, contaba Motos. “¡Vamos a darle un abrazo!”, exclamaba entonces Bertín, mientras ambos se acercaban a las gradas a saludarla.

Montaña aseguraba sentirse “feliz”. “Desde que está El Hormiguero es otra vida la mía. Perdí a mi marido, y bueno, ya iba antes a televisión y a ver programas desde hace 20 años, pero esto fue para mí… Me enamoré, o sea, de estos amores rápidos, pues eso me pasó a mí con El Hormiguero”, contaba Montaña. “Aguantarte 10 años todos los días tiene un mérito del carajo”, bromeaba Bertín. “Pero no voy envenando a la gente”, respondía Pablo Motos, en referencia a la broma antes explicada. Antes de despedir a Montaña, le regalaron una taza de invitada platino con su nombre. “Y como platino, también tienes tu vídeo, con tus mejores momentos”, añadía Motos, recopilando algunas de las veces que ha salido en cámara, o que incluso ha interactuado con invitados como Los Morancos.

