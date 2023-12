Esta fue la sorprendente reacción de un soltero de 'First Dates' al conocer quién era su cita

First Dates ha emitido una nueva entrega en la que muchas parejas intentan buscar el amor. En el programa de la noche de este viernes, Iván, de 22 años, ha protagonizado una de las citas más inquietantes del dating show de Cuatro.

El joven acaba de terminar sus estudios en Derecho y Recursos Humanos y, ahora va a comenzar un máster en Administración de Empresas. Sin embargo, ha reconocido que todavía "está encontrándose". "Soy un poco 'canallita'. Salgo mucho de fiesta y me gusta conocer gente y lo que eso acaba conllevando", reveló a Carlos Sobera. Iván tiene claro que busca una chica "animada, que tenga conversación y que sea interesante y dé 'caña'".

Su cita es Catherine, una estadounidense que estudia Informática y que acaba de llegar a Madrid para aprender español. A sus 20 años, tiene claro que le gusta España y los españoles. "Los españoles son muy simpáticos. No he viajado a muchos países, así que no puedo decir que los españoles son los mejores, pero me encantan", aseguró.

Catherine, de 20 años, acude a 'First Dates'. Cuatro

"La primera impresión ha sido buena. Me ha parecido una chica mona, aunque quizás me ha chocado un poco el hecho de que fuese extranjera. Me esperaba una española", contó el soltero al equipo de First Dates.

Por su parte, Catherine estaba encantada con su cita después de aparecer en el famoso restaurante del programa. "Él es muy guapo, simpático y le quiero conocer más", señaló detrás de las cámaras.

Los solteros cada vez tenían más química y, tras estas buenas impresiones, se sentaron a cenar. Enseguida quisieron saber más el uno del otro y Catherine comenzó revelando la forma en la que vive. "Tengo un piso con nueve compañeros", dijo la norteamericana. "¿Nueve personas?, ¿Es un piso grande", preguntó asombrado su comensal.

La joven explicó que tiene cuatro baños y una cocina. "No sé cómo tiene que ser ese piso para que entren nueve personas y, además, todos de nacionalidades distintas, pero tiene que ser divertido", afirmó Iván.

Iván y Catherine en su primer encuentro en 'First Dates'. Cuatro

Iván tiene muy claro lo que busca en una pareja y así se lo hizo saber a Catherine. "En una relación, hay cosas que me gustan menos y cosas que me gustan más. Me gusta que sea simpática, habladora, que tenga conversación y tú eres muy maja", le dijo.

De hecho, el joven se postula para ser el mejor guía turístico de Catherine en Madrid. "Soy muy fan del centro porque vivo cerca", subrayó Iván, mientras Catherine se decantó por El Retiro como su lugar favorito de la capital.

Catherine tiene claro qué es lo que más le gusta de España

"No he llevado nunca a ninguna chica al Retiro. Yo soy más de quedar a tomar una cerveza y me parece muy típico ir al Retiro", explicó el joven. Además, Iván le dijo a Catherine que se tiene que adaptar a la vida de Madrid, ya que conlleva madrugar y la joven no está acostumbrada.

Una de las cosas que más le gustan a Catherine de España es la siesta. "Creo que piensan un poco que es una religión nuestra, que hay una hora en la que España para y está una hora de siesta todo el mundo, pero no es para tanto, es un poco más opcional", manifestó el soltero. Pese a sus diferencias, ambos decidieron darse una segunda cita después de haber tenido una gran complicidad.

