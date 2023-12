Esto es lo que se llevan los participantes de "First Dates" por ir al programa: dinero en mano a cambio de su imagen

First Dates está lleno de secretos. El programa de Cuatro, con más de siete años a las espaldas, logra unos buenos datos de audiencia, pero mantiene la intriga de muchos telespectadores. ¿Cómo se apunta la gente? ¿Cómo seleccionan? ¿Qué pasa después? Esas son algunas de las preguntas frecuentes, junto a otra clásica: ¿Cuánto pagan por ir? ¿Sale gratis la cena?

Con estos interrogantes sobre la mesa, algunos participantes han narrado su experiencia en este formato presentado por Carlos Sobera. Ya hay testimonios sobre lo que hacer para ser parte del programa, sobre cómo se graba y sobre cuánto te pagan o qué te dicen. Según se ha contado en diferentes canales, algunos participantes afirman que al llegar deben firmar unos contratos para ceder los derechos de imagen al programa.

Tras la firma de estos documentos legales, se recibe el dinero. ¿Cuánto? Tal y como se rumorea, antes la cantidad era de 100 euros. Ahora, según los asistentes más recientes, esta suma se ha ido reduciendo hasta los 90 euros. A eso hay que sumarle el menú y un proceso previo extenso que incluye un cuestionario y una cesión de los derechos de imagen.

Cuando menos te lo esperas el flechazo te sorprende 💘



¿Quieres tener una cita en #FirstDates? Envíanos un #WhatsApp al 626168943 o entran en el siguiente enlace... ¡y déjate sorprender por el amor! 🥰



👉❤️ https://t.co/CF2SrF17M5 ❤️👈 pic.twitter.com/kmEqYUguY8 — First Dates (@firstdates_tv) June 3, 2022

Volviendo al dinero, hay una apreciación. La comida que se sirve es real, como si fuera la de un restaurante. Y su coste -como el de un menú- es de 15 euros. Las grabaciones se realizan desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Por lo que, aunque dé la sensación de que están cenando, puede que sea a primera hora de la mañana. Los concursantes pueden escoger entre más de 10 opciones, seleccionando un primero, un segundo y un postre.

Dicho precio, no obstante, se devuelve a los comensales una vez termina el programa. Y si deciden invitar a su compañero de cena, esta parte no se devuelve. Es decir, si un comensal decide invitar a su compañero y pagar el importe de 30 euros, el programa le devolverá únicamente los 15 euros de su menú.

[Así me 'infiltré' en 'First Dates': cena por la mañana, mojitos y dudas con mi ligue de Teruel]

Además, hay que tener en cuenta algo rápido: los 'daters' pasan por un estricto proceso de selección. Así lo explicaba hace unos días la tiktoker Lin, que se presentó como concursante a First Dates. La joven mostraba en la red social TikTok cómo es el formulario que le piden para poder acudir al programa.

Una de las primeras preguntas es sobre las preferencias sexuales de los solteros. Otra, si se tendría una relación abierta. También preguntaban por el origen, mascotas, estética o aficiones. Hay otro apartado para la religión y la política. "¿Te gustan los toros?", preguntar el formulario. Una pregunta que la tiktoker ha calificado de "obsesión".

La magia late en el restaurante del amor ❤️



Quédate con nosotros y sigue #FirstDates20D en directo en @cuatro🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/evEcBjjoKN — First Dates (@firstdates_tv) December 20, 2023

Y a estos datos se le ha sumado la opinión de un exasistente. Juan, que ha acudido al programa, expresó sus quejas en el podcast 'Bajo el foco': "Me prometieron alojamiento en un hotel, pero no me lo dieron. Lo que se inventa esta gente". También hizo algunas revelaciones importantes sobre el programa. "Son todos actores que ni siquiera hablan", expresó el soltero. "Todo el mundo me escuchaba, estaban todos en silencio. De hecho, había un micrófono en mi servilleta escondido", lamentó entre risas.

Según se ha publicado, el restaurante está preparado para que los comensales se sientan relajados y puedan disfrutar de sus citas: hay 26 cámaras robotizadas y 8 cámaras fijas integradas en la decoración para que los daters no se sientan intimidados por su presencia y puedan centrarse en conocer a la persona que les acaban de presentar.

Sigue los temas que te interesan