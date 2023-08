Juan, ex concursante de 'First Dates', desvela qué hay detrás del programa: no cumplen sus promesas

Como bien sabemos, no siempre resulta fácil superar las expectativas de uno mismo; más aún si hablamos del amor. Eso es lo que parece haberle pasado a Juan, un exconcursante de "First Dates" que, además de no conseguir una segunda cita con la chica, se queja de que la dirección no cumplió con todo lo que le habían prometido.

Tal y como se ha explicado en varias ocasiones, el funcionamiento del programa es bastante sencillo. Dos personas con ganas de encontrar el amor acuden al programa a una cita a ciegas tras cumplimentar unos formularios en los que el espacio se basa para hacer los emparejamientos. Cada una de ellas recibe 100 euros y el precio total de la cena son 30. Asimismo, cuando un concursante viene de una ciudad o pueblo lejano al lugar de grabación, el programa les proporciona alojamiento y transporte para que puedan participar sin coste alguno. Sin embargo, parece que todas estas condiciones no se cumplieron con el citado exconcursante.

"Me prometieron alojamiento en un hotel, pero no me lo dieron. Lo que se inventa esta gente", expresó Juan en el pódcast 'Bajo el foco'. Asimismo, el que fuera concursante del programa también hizo algunas revelaciones importantes sobre el programa. "Son todos actores que ni siquiera hablan", expresó el soltero. "Todo el mundo me escuchaba, estaban todos en silencio. De hecho, había un micrófono en mi servilleta escondido", lamentó entre risas.

Por tanto, a expensas de lo que esperaba Juan, todo apunta a que este se quedó sin su noche de hotel. No obstante, esto puede deberse a múltiples factores como que las grabaciones terminasen antes de lo previsto y no fuera necesaria esa estancia.

[La psicóloga Claudia Nicolasa analiza la cita del asesino de First Dates: "No es un psicópata"]

First Dates

Además, el personal del programa -capitaneado por Carlos Sobera e integrado por Matías Roure, las gemelas Marisa y Cristina Zapata y Laura Boado, que se acaba de incorporar al equipo-, está pendiente de todos los detalles para que los solteros tengan la mejor atención en sus citas.

El restaurante está preparado para que los comensales se sientan relajados y puedan disfrutar de sus citas: hay 26 cámaras robotizadas y 8 cámaras fijas integradas en la decoración para que los daters no se sientan intimidados por su presencia y puedan centrarse en conocer a la persona que les acaban de presentar.

Sigue los temas que te interesan