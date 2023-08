Javier Sanz, el abogado de violencia de género ya es oficialmente mujer según el Registro Civil

Tras 5 meses desde que Javier Sanz solicitó el cambio de sexo, por fin puede decir que oficialmente es mujer. Sin embargo, tal y como corroboró a El Español hace unos meses, el abogado especializado en violencia de género cree innecesario cambiar de pronombre, así como de presencia física.

"Como mujer registrada, ya puedo dar mi opinión sobre Rubiales y es que... ¡a mí nunca me gustó el fútbol!", ha publicado recientemente con una foto de su Registro Civil. El letrado, natural de Valencia, es especialista en violencia de género y agresiones sexuales. De hecho, su perfil de esta red social se basa en abordar casi en exclusiva dicho tema. "Empecé a la vez que empezó la ley", manifestó hace unos meses.

Él (tal y como prefiere definirse hasta el momento), apunta que no cree en las etiquetas y por eso rechaza hacer un cambio de nombre, de físico y de pronombres. "Me defino como mujer y me siento mujer. El término no cambia el sentimiento", expresó a este medio. "¿Pronombres? No son lo importante", añadió Sanz en una de sus publicaciones.

Sanz también ha criticado en más de una ocasión cómo la ley trans podría ayudar a los hombres a no cuadrar en el tipo del delito. "Yo empecé (en la abogacía) con la ley de violencia de género. Yo siempre estuve a favor, lo que pasa que a veces es injusto y muchas se han aprovechado de la ley", apuntó el abogado.

Asimismo, el abogado aseguró que se trata de un trámite legal realmente sencillo. De hecho, Sanz se encargó de grabar el proceso de acudir al Registro Civil, procedimiento que tan solo duró "3 minutos". Sin embargo, para ello hay que tener paciencia ya que una vez que se solicita el cambio de sexo, después se ratifica y el resto es esperar a la burocracia. De hecho, desde que solicitó el cambio de género, el pasado 17 de marzo, han pasado ya 5 meses.

Críticas en las redes

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece ser. A pesar de haber conseguido su deseo en apenas unos meses, Sanz asegura estar cansado del aluvión de críticas que está recibiendo últimamente.

"Creo que he estado bastante calladito hasta ahora aguantando las torpezas y los inconvenientes de todos aquellos que les ha molestado que yo, este tipazo, se haya hecho mujer porque les parezco hombre", comentó el abogado haciendo alusión a todos aquellos haters que reprochan que se ha cambiado de género por beneficiarse de unas "ventajas".

"Lo que he conseguido al realizarme como mujer es un acuerdo interno y espiritual entre mi parte masculina y femenina. Y yo puedo tener la manera de ser que yo quiera, que voy a confiar en mí", añadió en respuesta a todas esas insinuaciones que le han hecho últimamente.

