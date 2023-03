Javier Sanz, el abogado de violencia de género que ahora es mujer: "Hice el cambio en tres minutos"

Relea el subtítulo. Él siempre se sintió, "sobre todo", mujer. Javier Sanz se muestra seguro de la decisión de cambiar el género, a pesar de que habla de sí mismo en masculino —la costumbre—. Ha grabado el trámite que realizó en el Registro Civil para dejar de ser hombre y convertirse en mujer y que deberá ratificar en tres meses (hasta entonces no lo será). Subió el vídeo a TikTok y las redes ardieron.

Sanz es abogado especialista en violencia de género. De hecho, su perfil en esta red social se basa en hablar casi en exclusiva sobre dicho tema. "Empecé a la vez que empezó la ley", dice. Asegura que siempre estuvo "al lado de las víctimas" en los 17 años que lleva ejerciendo.

El letrado es de Valencia y trabaja para toda la Comunidad Valenciana. Tiene mujer e hijo. El pequeño no entiende lo que está pasando en casa, pero su mujer sí y le apoya. No consiente que nadie le ponga en duda y ha realizado otro vídeo cargando contra el colectivo feminista que le ha insultado.

Él (tal y como él mismo se refiere, además de que de momento sigue siendo un hombre) apunta que no cree en las etiquetas y por eso hace años que ya lo pensó. "Siempre lo he tenido en mi cabeza", apunta. "Me defino como mujer, me siento mujer y creo que a pesar de las críticas de los colectivos feministas —cabe recordar que una parte del feminismo ha ido contra la ley Trans— es un derecho que puede ejercer cualquiera", arguye durante la entrevista con EL ESPAÑOL.

"Estando en la terraza de mi casa me sobrevino algo que siempre he sentido de alguna manera. Siempre ha sido muy difícil salir del armario. Lo difícil es salir del armario; el trámite legal es muy sencillo. La gente entiendo que esté molesta y demás, pero realmente es muy difícil salir a la luz y hacerlo público ante la familia. Muchas personas atacan. Hay un odio tremendo", apunta el letrado, que asegura que no ironiza.

¿Se estaba riendo en su vídeo de la ley trans y el cambio de género? "No, lo que ocurre es que es tan surrealista... Llegar al registro civil y que en tres minutos… Es tan surrealista que al que no le salga la risa no tiene corazón. No es sarcástico, ni irónico, es que es tan surrealista, que da una sensación hilárica. Todos los que me conocen tampoco se han extrañado tanto. Los que me conocen es que saben que antes mi identidad ya trascendía al género. Más allá de las etiquetas, yo tengo una diversidad de género muy amplia".

La siguiente pregunta es si se identifica como mujer o como género binario o no fluido, por lo que se aduce de su respuesta. "Me siento, sobre todo, mujer", responde. Apunta que siempre le gustó más estar en los círculos de mujeres que de hombres y de ahí nace todo.

Él no ha cambiado de nombre. Sin embargo, afirma que el funcionario le indicó que esto supondrá un "descalabro definitivo", por aquellos que puedan ponerse el nombre de sus hermanas. "Es una locura que se haya hecho de manera tan sencilla", dice. "Creo que no somos conscientes y las consecuencias no han sido valoradas".

Como abogado especialista en violencia de género, habla de cómo la ley trans ayudaría a los hombres a no cuadrar en el tipo del delito. "Yo tuve un cliente que se autodenominó mujer durante el proceso y tuvimos que referirnos a él como la señora Pablo". Esto es algo que ya ha ocurrido, pero el cambio de género durante el proceso no evita la condena por violencia de género.

Sin embargo, por sus palabras, el abogado parece pensar que si los hombres se cambian de género antes de que se inicie el proceso, podrían no ser juzgados por violencia de género. "Son 17 años de ley (de VioGén) y he tenido muchos juicios de hombres que se han visto totalmente desamparados. Esto es recuperar la presunción de inocencia para algunos hombres. Dentro de los que se merecen esto están esas personas trans, de manera que no se sientan cuestionados, ni juzgados", dice.

"Yo empecé (en la abogacía) con la ley de violencia de género. Yo siempre estuve a favor, lo que pasa que a veces es injusto y muchas se han aprovechado de la ley", apunta de una ley sobre la que piensa que "viola todos los principios del derecho".

El letrado (por el momento) asegura que "muchas personas han utilizado (la ley trans) para blindarse ante violencia de género". Aquí viene la respuesta que han dado desde el Ministerio de Igualdad para estos casos: cambiar de género por hacer la gracia sería fraude de ley. "La propia ley impide el fraude de ley", responde el abogado. "No te pueden cuestionar si lo dices o lo haces para evitar un procedimiento de violencia de género".

"Me siento autorrealizado..."

Muchos de los influencers que han hecho estos vídeos se han declarado mujeres en el momento. Sin embargo, la decisión la deben ratificar dentro de 90 días. "Hay que esperar tres meses para confirmar ese trámite", confiesa Javier. Pero: "El único que puede impedir en esos tres meses que me haga mujer soy yo antes de que proceda el archivo. Y luego tengo otros dos meses".

Sus críticos en las redes le han reprochado que no acudirá. Él, sin embargo, apunta que lo hará. "Yo no voy a cambiar mi opción. Claro que voy a ir. Esto va mucho más allá. Yo me siento mujer".

Javier tiene un niño de seis años. Comenta que no entendió lo que ocurría cuando lo dijo en casa, así que dejaron de hablarlo delante de él. Su mujer sí le entendió, porque "ya me conoce". "Siempre he estado en el ámbito de la mujer", señala antes de decir: "Me siento autorrealizado... Autorrealizada, autorrealizade".

Quiere ayudar a todo el que pueda: "Hazlo que no pasa nada". "Nos vamos a morir y hay que intentar autorrealizarse en vida", dice. "Hay una resistencia brutal. ¿Por qué? Si yo no estoy haciendo daño a nadie", señala. "No debería haber tanta ofensa para nadie, pero lo asumiré", asume en su caso concreto.

Irene Montero y ley Trans

"No soy un hater de Irene Montero", comenta Sanz, que tilda a la ministra de Igualdad de "chica guapísima, que habla bien y considero que si está ahí también se lo habrá ganado".

"Irene Montero es una política que tiene muy buenas intenciones y está muy arropada de estos colectivos, porque legisla para minorías sin tener en cuenta criterios que sabemos de hace tiempo, con recomendaciones de gente que lleva mucho tiempo... Tú no puedes decirle a los jueces que se formen, porque esa gente lleva estudiando toda la vida. Esa gente no para de formarse. Decirles que se formen a esas personas es contraproducente. Yo creo que debía haber aceptado el consejo, porque ahora ha creado una brecha de seguridad que, con toda su buena intención, las consecuencias negativas son palpables, la verdad", apunta el letrado.

"Hay que legislar, pero bueno. Son legisladores de primera generación, imagino que esto en el futuro se irá aprendiendo a hacerlo mejor. La idea para mí es buena. Entiendo el fondo y lo comparto, pero tenían que haber tenido en cuenta la ley cómo es, las brechas de seguridad que se han creado", dice.

Opina igualmente sobre la Ley Trans. "Es algo que sé que muchos han luchado por estos derechos que les han puesto en bandeja y creo que es un gran avance para ellos, creo que es lo más difícil. Nadie les va a juzgar, nadie les va a cuestionar".

Referencias en masculino

—Si te sientes mujer, ¿por qué no te refieres a ti en femenino?

—Llevo toda la vida refiriéndome a mí en masculino. El término no cambia el sentimiento. Es como lo del abuso sexual o agresión sexual. El término no cambia. No es tan importante el término. Lo veo política barata. No va de eso. Por favor. Si no importa el género, cómo va a importar el término. Me siento mujer. De verdad que yo es que es algo que lo sentí una parte femenina muy fuerte. No darle tanta importancia al término, sino al género. A la idea, a la conciencia de uno mismo, una misma o une misme...

—¿Qué es para ti ser mujer?

—Es autorrealizarme. Es poder sentirme libre ante mi propia condición. Sentirme libre y autorrealizada, la verdad, sin tener que darle explicaciones a nadie más. Y simboliza lucha por los derechos. Se necesita cariño, amor, ese cuidado que tienen las mujeres por las cosas. Significa todo eso.

