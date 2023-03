"Soy Emma Colao, la primera candidata trans que se presenta a las elecciones autonómicas"

El cartel electoral de Reunir Canarias para las autonómicas es impactante. Lo protagoniza Emma, la candidata a presidir el Gobierno de las islas por este partido. Tiene 28 años, es licenciada en Derecho... y es la primera candidata transgénero que se presenta a las elecciones autonómicas tras la aprobación de la Ley Trans. Nació chico y se llama Emma Colao. Con 21 decidió que no iba a hormonarse: no le hacía falta para transicionar. Ni tampoco dejarse el pelo largo, ni iba a tratar de parecerse a una mujer. Y así, como siente que debe ser, es como aparece en el cartel.

Emma Colao (Agüimes, Gran Canaria, 1995), busca "romper barreras". Ahora lo hará con un nuevo proyecto progresista que registró la exdiputada de Podemos, Carmen Valido, en febrero de 2022.

La candidata matiza a EL ESPAÑOL que "este proyecto obedece a Canarias" exclusivamente. Porque sostiene que, al margen de sus circunstancias personales, "yo estoy aquí al servicio de los intereses de Canarias, de mi pueblo".

Es una firme defensora de la Ley Trans. Sin embargo, es una rara avis porque con decidió no transicionar y mostrarse al mundo tal y como ha decidido ser.

-Representas una realidad absolutamente libre. Decidiste no transcionar y, no sé si usar la expresión con dos cojones, dos ovarios, o qué...

-Con dos cojones, porque es lo que tengo colgando.

No aspira a parecerse a una mujer, y así aparece en los carteles electorales. ¿Es una valentía natural? "No. Es una valentía construida. No la he construido yo. Me la han construido cada uno de los que me han intentado golpear. Yo he aprendido, quizá muy rápido, y eso no es un privilegio. Es una especie de sometimiento. Si tú quieres realmente emprender un camino donde todo el mundo se sienta libre, primero tienes que hacerte tú misma libre".

Emma Colao, en uno de los carteles electorales de su candidatura. E.E.

Emma cuenta que se iba a hormonar "como el resto, en un principio. Pero la realidad es que no me iba a hormonar por mí: me iba a hormonar para que al resto le fuera más sencillo calificarme dentro de un concepto. Y yo no pienso hacerle pasar a mi cuerpo por un proceso hormonal de por vida, ni tratamientos, únicamente para que la gente se sienta más cómoda y aguante su privilegio".

Porque, subraya, "yo soy una persona blanca que es leída como hombre. Y eso es un privilegio y una violencia a la vez. Soy también una persona que tiene un trabajo fijo, y que no tiene ni diversidad funcional ni psicosocial ni nada. Yo lo que no voy a hacer es romper con mi coherencia para que al resto les sea más sencillo mantenerse sin cuestionarse nada. Mi trabajo es que la gente se cuestione las cosas. Porque, cuando autodeterminamos nuestros cuerpos, lo siguiente es la autodeterminación de los pueblos. Y si yo quiero que mi pueblo sea libre, primero tengo que ser libre yo".

-¿Estás de acuerdo entonces en que los menores puedan hormonarse sin permiso de los padres por su presunta inmadurez?

-Aquí confluyen varias cosas. Lo primero es que se critica esta ley cuando es más flexible y más operativa para que los menores no se hormonen que la anterior. Con la anterior era un requisito hacerlo durante dos años y medio para hacer el cambio de nombre en el registro. Los obligaban a hormonarse.

Ahí, sostiene "yo no escuché a ningún padre alarmado. El sistema obligaba a toda persona trans a hormonarse para decir ser quién es. Esta ley te abre la opción incluso a no hormonarse. Lo que ocurre es que antes, con una violencia social brutal, muchos padres obligaban a los menores a ocultarse. ¿Y sabes qué pasaba? Que se suicidaban. Y de ese suicidio tampoco se habla".

El salto

¿Por qué la política? "Yo vengo de los movimientos activistas, sobre todo. Empecé a involucrarme en plataformas y asociaciones antidesahucios y de educación". Fue con sólo 16 años. Porque tras las navidades de 2009, a él y a su familia los desahucian, y por ello contactó con los movimientos sociales. "Ahí pude ver un poco cómo se ordena el mundo, porque cuando se te destartala la casa, se te destartala todo lo que consideras tu núcleo de estabilidad".

Emma destaca que hay algo muy simbólico: "Que el Estado aparece en tu casa para decirte que te tienes que ir, pero no adónde te tienes que ir". De hecho, al ser menor estuvo a punto de acabar en un centro porque su familia no tenía alternativa habitacional. Al imbuirse en el activismo social entra también en los movimientos y en los que promueven la defensa de la educación pública.

Con 18 años marcha a Madrid a estudiar y trabajar. Su presencia era habitual en el Banco de Alimentos como método de subsistencia. Aun así, en 4 años se licencia en Derecho en la Complutense, y regresa a Canarias, donde se implica aun más en el activismo. Porque cuenta a EL ESPAÑOL, "solemos segmentar las cosas, pero todo tiene correlación".

Emma Colao, durante un acto público. Cedida

Se involucra en los movimientos sociales de su municipio, sobre todo en el ámbito educativo. Dirige la Coordinadora de Acción Social de Canarias. "Ahí me doy cuenta de que todos estos servicios públicos están en manos privadas, o de entidades que tratan de hacerlo lo mejor que pueden con el mínimo presupuesto posible". Posteriormente entra en el sector de la dependencia trabajando en ACUFADE, la Asociación de personas Cuidadoras, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias.

Actualmente es la responsable del departamento jurídico de la entidad. Desde allí no para de denunciar públicamente "los fraudes" de la dependencia pública de Canarias.

-¿Por qué ha decidido dar el salto a la política?

-Yo no me decidí. Fue forzado. Fue forzado porque llega un momento en el que te das cuenta de que siempre te partes la boca contra el mismo muro: el muro de la institucionalidad.

Emma continúa hablando de ese muro que existe "entre lo que es la ciudadanía y la toma de decisiones por los que dicen que nos representan". En estos años, explica, "he hablado con el Gobierno de Canarias, con todos los ayuntamientos y con todos los Cabildos; he intentado trabajar con ellos, dar propuestas trabajadas en consenso de los movimientos sociales. Y nos han hecho siempre lo mismo: hacer lo mínimo, desmigajar las propuestas y robarnos el discurso para parecer que son de los nuestros cuando es mentira".

Colao, en una imagen de sus redes sociales. Cedida

Entonces "tienes dos opciones. O te vas a casa y esperas 4 años, o montas un movimiento popular de todos esos movimientos sociales de Canarias y rompemos el tablero que ha servido sólo para sus propios privilegios".

Reunir Canarias es de izquierda, pero "nos alineamos únicamente con los movimientos sociales. No nos alineamos con ningún partido en concreto. Con ninguno. Y si el resto de partidos deciden alinearse con los movimientos sociales, por supuesto van a ser siempre aliados".

Crítica con Unidas Podemos

La candidata sostiene que "lo que no vamos a hacer es embargar la voz de los movimientos sociales ni una vez más. Porque Podemos lo hizo. Estos partidos no están hablando de lo importante. Están hablando de vicepresidencias, de presidencias, de quién va el primero de la lista, de votos... nadie está hablando de los problemas". Tiene la sensación, en la calle, de que la gente "está muy harta. Tienen un cabreo estático. Es como si los políticos nos hubieran puesto los cuernos".

En Canarias, continúa, "nadie está hablando de que cada dos horas y media muere una persona dependiente sin que se le reconozcan sus derechos; ni de que el 17% de la población se encuentra en paro. Nadie está hablando de que en Canarias el 49% de los jóvenes están en situación de desempleo. O de que tenemos una pobreza estructural, de personas que no tienen garantizado el alimento todos los días. Y que la desigualdad social es enorme -el 40% de los canarios cobra menos de mil euros- mientras ellos anuncian que el PIB canario el séptimo de España".

Colao subraya que "cuanto más bajas al sur, más desigualdades hay. Porque las políticas se hacen desde el norte. Desde el norte de España y desde el norte de Europa. Por eso tenemos claro que este proyecto político obedece a Canarias, no a Madrid. Y toda decisión que afecte a Canarias se toma con Canarias. No vamos a estar a merced de las sucursales de Madrid".

Todos los partidos (Más País, Unidas Podemos, Sumar...) "han tenido acercamientos, pero aquí nadie ha hablado de propuestas. Así que no nos damos por aludidas ni en pactos ni en proyectos comunes si no se habla de proyectos. Aquí todos quieren hablar de cómo conjuntar siglas, pero esto no es una sopa de letras: estamos hablando de la voluntad del pueblo canario".

Por último, puntualiza que cree "que falta un poco de respeto por parte de esta gente a la hora de pensar a quién representan. Tengo la sensación de que creen que por ponernos un logo delante, somos las obedientes y leales al logo. Y los logos y la pancarta sin gente detrás no son nada".

