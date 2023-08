Eloy, el asesino exmilitar de First Dates: mata de 27 puñaladas a un hombre en un bar de Córdoba

Eloy estaba sentado en el bar de siempre, en el de su barrio, en Córdoba, donde había llegado a trabajar de camarero. Tomaba algo con "un amigo íntimo", cuentan quienes les conocían. No hubo bronca, no hubo una voz más alta que la otra. Simplemente, aprovechó que el dueño del establecimiento había salido a tirar la basura y entró a por un cuchillo. Salió y asestó 27 puñaladas a P., el hombre que le acompañaba.

Dos clientes trataron de pararle. Uno le lanzó un taburete desde lejos. El otro le pegó un sillazo y "le abrió la cabeza", cuentan en el barrio. Eso no le impidió seguir. Eloy sólo paró cuando el dueño volvió al local y se lo ordenó. Acató la orden de su exjefe y se dirigió al cuarto de baño a limpiarse la sangre. Allí estuvo encerrado hasta que la Policía Nacional entró a detenerle.

Su amigo fue trasladado al hospital de urgencia. Las heridas le causarían la muerte esa misma noche, tras haber sido en vano cualquier esfuerzo de transferirle sangre. "Hasta diez bolsas dice que intentaron ponerle y ni aún así", cuenta un vecino a EL ESPAÑOL. Murió a punto de ser operado de las graves heridas producidas.

El runrún en el barrio de Santuario continúa una semana después del suceso. Este lunes se seguían haciendo conjeturas sobre lo ocurrido en los alrededores de la plaza del Escultor García Rueda, donde Eloy asestó 27 puñaladas a su amigo.

El caso ha cobrado mayor relevancia al conocerse que Eloy fue participante en First Dates hace apenas dos meses. "Le pusieron a una sevillana que le dijo que no y se levantó", cuentan en el barrio quienes conocían al victimario.

El perfil

Eloy tiene 44 años de edad. Pasó a disposición judicial el pasado viernes, se acogió a su derecho a no declarar y el juez le envió al módulo psiquiátrico del centro penitenciario de Alcolea. Quienes trataban con él en el barrio, desconocían que tuviese algún problema mental. Sin embargo, en los últimos días han comenzado a proliferar rumores: "Dicen que algo tenía y que hacía tiempo que no recogía la medicación". Tal extremo no ha podido ser comprobado por este periódico.

En la barriada aún no dan crédito a lo sucedido. "Es un hombre muy educado. Cuando pasabas por la puerta del bar te saludaba siempre", apunta un vecino. Otro señala que siempre le atendía "muy educadamente" cuando trabajaba como camarero, precisamente en el bar donde perpetró el homicidio.

"Siempre se ha mostrado como una persona tranquila. Ni siquiera bebe alcohol. Cerveza sí, pero siempre 0,0", aducen los residentes del lugar.

Eloy es recordado en el barrio, además, por su paso por First Dates. En el programa de Cuatro se mostraban consternados al conocer la noticia, aunque por entonces no había trascendido su identidad públicamente.

Fue en junio cuando se emitió su cita. Ante las cámaras, Eloy contó cómo había sido su pasado: "Yo he sido militar seis años de mi vida. Estuve en la unidad canina de seguridad y adiestraba perros para el ejército. El contrato acabó y decidí seguir mi vida fuera del ejército". Quienes lo conocían, sabían que era cierto. "Estuvo en la mili, pero se vino luego, no sé el porqué", dicen a EL ESPAÑOL.

Imagen del bar donde se produjo el asesinato. DD

Buscaba Eloy una relación sentimental duradera en el programa que presenta Carlos Sobera. "Siempre he tenido cosas esporádicas, así que quiero algo formal. Soy una persona casera y como prácticamente no salgo a la calle, no tengo la oportunidad de conocer a ninguna chica".

Eloy era sincero: no le importaba el físico. "Tampoco le voy a exigir más de lo que yo le puedo dar. Quiero una persona, normal y buena, con la que congenie y pueda disfrutar de la vida", decía.

Una dura cita

Mercedes fue la compañera de Eloy en aquella cita. La sevillana, de 40 años, no quiso conocer a Eloy más allá de la cena. En la primera impresión ya se le vio que no estaba de acuerdo con la persona que le habían puesto a su lado. "La verdad es que me siento un pelín incómoda. No quiero seguir conociéndote", le dijo al cordobés.

Eloy la invitó a levantarse. "Si no vamos ni a hablar, es mejor que nos vayamos", explicó aceptando que no era su día. La reacción de él ante el rechazo le permitió obtener los halagos del público que comenta el programa en Twitter.

Fuera de la cita, explicó lo que le había parecido Mercedes. "Es una persona muy maleducada y no la soporto", expuso. "Tiene que ser más comprensiva y tener más relaciones con otras personas", apuntó Eloy.

El cordobés dejó sus credenciales a la espera de una nueva cita. Con ganas de repetir en el programa de Carlos Sobera en otra ocasión, zanjó: "Chicas de España, deciros que estoy buscando a una mujer que sea educada, que podamos sentarnos en una mesa y tengamos una conversación, aunque no nos gustemos".

