Una comensal de ‘First Dates’ se sincera sobre cómo Lola Índigo le ayudó a salir de la anorexia y la bulimia

Este lunes, First Dates ha ofrecido, entre otras, una cita protagonizada por Yesenia y Paula. Yesenia, natural de Las Palmas y afincada en Madrid, no tiene una experiencia buena en el amor. Se trasladó a Madrid por una pareja, y el día de su cumpleaños la dejó y luego descubrió que había hasta ocho mujeres en su relación. De sus aficiones, destacó ya desde el principio la música de Lola Índigo, y cómo hay un documental sobre la artista andaluza que ve a diario.

Paula, por su parte, se mostraba como una persona abierta e hiperactiva, a la que le gusta charlar de cualquier cosa. Ambas tenían en común el ser de canarias y también su amor por los tatuajes. Paula, en concreto, mencionó cómo hay gente a la que le gustan los que luce, pero que las personas más mayores suelen mirarla con horror.

“Me gustaría una persona como que me sacará un poco de mi zona de confort, porque yo soy como muy pasiva, en el sentido de que no tengo como iniciativa a la hora de decir en plan hay que ganas de ir a este sitio o algo así”, reconocía Paula durante la cena. Añadía que es una persona que dice que sí a todo, porque a ella no se le van a ocurrir planes.

“O sea, cualquier plan que te diga tú dirías que sí”, preguntaba su cita, con la que hubo cierto feeling en el primer encuentro. “Yo me he recorrido media España viendo los conciertos de Lola Índigo, entonces como que me gustaría que esa persona, si quiere que me acompañe”, lanzaba.

En el confesionario, Paula reconocía que a ella no le gusta Lola Índigo porque no consume ese tipo de música, “pero si ella me pide que la acompañe algún concierto o algo así yo la verdad que iría. Y ella espero que en la circunstancia contraria también hiciera lo mismo”, explicaba.

Para Yesenia, Lola Índigo es muy importante por una razón. Así, narraba también en el confesionario que la artista andaluza, a la que conocimos en Operación Triunfo, “me importa mucho porque hace cinco años y poco yo tuve TCA (trastorno de la conducta alimentaria). Entré en anorexia bulimia y me quedé ahí de 72 kilos que pesaba, llegué a 39. Es una de las personas que más me ha ayudado, aunque no lo sepa”, decía. Así, “con su música, con sus bailes, con todo lo que ha hecho, ha hecho que sea capaz de refugiarme en algo positivo, en algo que yo aferrarme”.

Tanto es así que hasta lleva a Lola Índigo tatuada en una pierna. “No te pega nada”, le decía Paula, que opina que Lola es más para un público “sin tatuaje, que no tenga el pelo verde”, pero que no hay que juzgar a la gente por su apariencia. Al final del programa, las dos coincidieron en tener una segunda cita para seguir conociéndose.

