¿Se ha ido de la lengua Joaquín Prat al hablar de Oriana Marzoli como concursante confirmada de ‘GH DÚO’?

El próximo domingo todas las cadenas retransmitirán las Campanadas de fin de año. Y en Mediaset, los elegidos para dar la bienvenida a 2024 son Jesús Calleja y Marta Flich, y por eso, la presentadora ha estado promocionando la cita en Vamos a ver, en Telecinco.

En su charla con Joaquín Prat, el presentador, ha emplazado a todos los espectadores a ver su especial del próximo 31 de diciembre a partir de las 23:30 horas, y a continuación, hablaron de los nuevos proyectos de Flich en la casa, como GH DÚO.

“El listón estaba alto, porque Jorge es un fuera de serie, pero has sido una fantástica y fabulosa presentadora de GH VIP, no es nada fácil hacer lo que has hecho”, le felicitaba Prat a su compañera. Marta reconocía que es un formato muy complicado, en el que la gente está acostumbrada a una forma de presentar, y añadía que el propio formato le ha resultado un gran aprendizaje.

[Alejandra Rubio y Suso Álvarez, ¿rumbo a ‘GH Dúo’ un mes después de que se les relacionase]

“Hay algunos confirmados, ¿Oriana no es la última confirmada?”, preguntaba Joaquín, a lo que Marta le corregía. Y es que los únicos confirmados, de momento, son Elena, la madre de Adara, y Luca Onestini, hermano de Gianmarco.

Hay que recordar que Oriana Marzoli fue una de las habitantes de la casa de GH VIP en esta última edición, la que finalmente ha acabado ganando la reserva Naomi Asensi. “Prometo que no voy a abandonar, lo voy a hacer increíble”, le dijo el día del estreno de la temporada a Marta Flich. Una promesa que tenía un sentido muy especial, pues ya abandonó años atrás ese mismo reality, y también se fue de manera voluntaria de Supervivientes.

Ya en la primera semana de GH VIP demostró que iba a dar guerra. En la primera gala de Límite 48 horas se ofreció a Oriana ver a su novio Daniele. Para ello debía entregar 12.00 euros. Ella, nerviosa, declinó la oferta. Pero el comportamiento tanto de la antaño tronista como de su pareja dejaron mucho que desear. Tal como se pudo ver a través del canal 24 horas (pues en la gala no se hizo referencia), Daniele provocó una situación desagradable, dando patadas a la jaula en la que estaba, amenazando con llamar a la policía, incluso. Tal revuelo se formó que la organización tuvo que permitirles que se vieran. Pocos días después, Oriana abandonó el reality de forma voluntaria, y se convirtió en una de las ausencias del debate final emitido este jueves.

