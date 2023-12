Alejandra Rubio y Suso Álvarez, ¿rumbo a ‘GH DÚO’ un mes después de que se les relacionase?

En Así es la vida han celebrado este 28 diciembre el Día de los Santos Inocentes. Por ello, han querido hacer, en cierta forma, inocentadas a los espectadores. Y así, han propuesto al público, y también a los colaboradores, que adivinen, de dos noticias, cuál es verdadera y cuál es falsa. Las mismas tenían como protagonistas a los propios participantes del formato.

Una dupla de preguntas iba dirigida al clan campos. Había que acertar si una miembro de la familia estuvo a punto de sufrir un secuestro, o si Alejandra Rubio iba a ser concursante de GH DÚO junto a Suso Álvarez. Dado que el reality está a punto de comenzar, y ya se está realizando una potente promoción al respecto, podía dar la sensación de que, efectivamente, los dos jóvenes se irían a concursar a Guadalix de la Sierra.

Sin embargo, resultó que la respuesta correcta era la del secuestro, y mostraron cómo en 2019 en el programa Viva la vida Carmen sufrió una suerte de secuestro, que también era una inocentada. “Que sepáis que me ha escrito mi madre, que está de los nervios… Mamá, respira”, decía Suso Álvarez entonces, para que quedase claro que todo era una broma. “No entiendo, de verdad, las ganas que tiene la gente de verme otra vez encerrado, si siempre que entro me quieren echar del país”, añadía, recordando así que fue concursante de Gran Hermano y de GH VIP.

Suso invitó a todos a tranquilizarse. “A la dirección, a veces, se le dice que no”, aseguraba, dejando entrever que quizá sí que ha tenido alguna propuesta del estilo, la cual, hasta habría consultado con su madre. Y aclaró que se quedaría en Así es la vida, “que es donde me siento a gusto”. “Yo no estoy preparado, porque todavía no he madurado y necesito más tiempo”, afirmaba también.

Hay que destacar que si bien Suso tiene experiencia en realities, a Alejandra Rubio no la hemos visto, hasta el momento, en ninguno. Esta supuesta proposición para ir a GH DÚO se produce un mes después de que se relacionase sentimentalmente a los dos compañeros de trabajo. “Quiero ser bien claro, bien tajante: Alejandra es mi amiga. La quiero muchísimo y no ha estado en mi casa en su vida y además no sabe ni dónde vivo”, aseguró entonces en Así es la vida, desmintiendo así una información del periodista Sergio Pérez en Fiesta. Del mismo modo, se quejó de que ese tipo de rumores “fastidian” posibles ligues, pues le dejan de responder al móvil.

