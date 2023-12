Isabel Pantoja manda un Whatsapp felicitando la Navidad a José Antonio Avilés en pleno directo

Al igual que en Espejo Público, este último jueves del año se ha hablado de la vida personal y profesional de Isabel Pantoja en Así es la vida. De hecho, han emitido las mismas imágenes del programa matinal de Antena 3 de la tonadillera llegando a Madrid para dar un concierto, acompañada de su hermano Agustín, y sin querer hablar para los periodistas.

Y, hablando sobre la cantante, José Antonio Avilés ha querido tomar la palabra en el magacín que hoy conducía en solitario César Muñoz. “Por privacidad, y por primera vez, no voy a contar, ni mi compañero Suso va a contar lo que acabo de recibir en el móvil”, decía con cierto misticismo el que fuese concursante de GH VIP. “Puedo asegurar que, simplemente viendo la foto, alucinaría”, añadía, sin querer soltar prenda.

Sus compañeros entonces bromeaban con la posibilidad de que hubiese recibido una comunicación de Hacienda, pero el cordobés seguía hablando del concierto que Isabel tiene en Barcelona este 30 de diciembre, afirmando que se iba a celebrar, pese a las dudas.

“¿Has recibido un gracias, feliz Navidad de Isabel Pantoja?”, le preguntaba César Muñoz, y aunque escaso medio minuto antes aseguró que no iba a contarlo, acabó soltando que, efectivamente, “he recibido un Whatsapp de Isabel Pantoja, y ahí lo dejo. Y lo han visto mis compañeros con foto y todo”, afirmaba. Para Carmen Borrego, sin embargo, la gran exclusiva que estaba dando el andaluz es que la intérprete de Marinero de luces tiene teléfono móvil, pues muchas veces se ha dicho que está incomunicada. “Alguien está viendo el programa, porque se ha hablado de que no ha felicitado la Navidad y automáticamente me ha puesto: ah, Avilés, feliz Navidad”, afirmaba. En ese sentido, Suso Álvarez bromeó con la posibilidad de que en los ensayos el concierto tuvieran puesto un monitor con el programa.

Más adelante, y tras debatir sobre la delicada situación que tiene Pantoja con sus hijos Kiko e Isa, y cómo no está disfrutando de las Navidades con sus nietos, Gema Fernández, periodista y colaboradora del espacio, le ha dicho a Avilés que “tu mensaje de esta tarde va a crear un problema familiar”. Y es que, según decía, Isa Pantoja “todavía está esperando un mensaje de su madre para que le felicite la Navidad”, y que no es necesario que diga que quiere verla cuando hasta la joven llegó a saltar la valla de Cantora para poder tener un encuentro.

