Sofía Cristo da la cara por Isabel Pantoja en ‘Espejo Público’ con un sutil dardo hacia Fran Rivera

El nombre de Isabel Pantoja está en todos los programas de corazón de las últimas semanas. Ya sea por lo que Fran Rivera ha dicho sobre ella en ¡De Viernes! en Telecinco, o porque comenten su situación económica tras vender una de las casas que tenía, en concreto, en Fuengirola.

En Espejo Público han rescatado, precisamente, las declaraciones del torero, y luego han ofrecido un vídeo en el que se veía a Isabel llegando a Madrid para dar un concierto, junto a su hermano Agustín. Los periodistas le pedían algún tipo de reacción sobre lo que ha deslizado el hijo mayor de su difunto marido, pero ella guardaba silencio, tapando su boca y cuello con una bufanda.

Ya en el plató, Sofía Cristo fue la encargada de tomar la palabra. “Yo lo siento, pero mi opinión personal es que llevan toda la vida machacando a esta señora”, aseguraba la hija de Bárbara Rey. “Me da igual que sea mejor o peor según la gente, porque, realmente no lo sabemos”, continuaba diciendo, y defendiendo así a la tonadillera. Además, criticó “esta presión mediática que tiene Isabel Pantoja toda la puñetera vida, todos hablando de ella, todos aprovechándose de ella. Lo siento mucho, pero yo empatizo siempre mucho con ella”, aseguraba también. Un mensaje que parecía ir dirigido hacia Fran Rivera, el último en subirse al carro de hablar más de la de Marinero de luces por un suculento importe.

[Sofía Cristo ataca a Alessandro Lequio desde ‘EP’ y critica su “violencia verbal” en Telecinco]

Hay que recordar que Fran Rivera, que en el pasado fue, precisamente, colaborador de Espejo Público, cargó contra la cantante en el mismo programa en el que Ángel Cristo desveló la cara oculta de su madre Bárbara Rey. Eso provocó que Sofía y Bárbara se distanciasen de él, y que hayan realizado todo tipo de críticas hacia el programa y hacia Mediaset en general. De hecho, también resulta sorprendente la defensa hacia Isabel Pantoja cuando ha sido muy evidente, durante años, que Bárbara Rey no mantenía una buena opinión sobre la sevillana.

En Espejo Público, unos minutos antes de adentrarse en la vida de la Pantoja, precisamente le preguntaron a Sofía Cristo por su relación con su hermano en estas señaladas fechas. “Es un tema que me apasiona, pero no me apetece hablar”, decía con mordacidad la DJ, que aclaraba que no han tenido contacto, y quiso saber si los presentes en el plató esperaban “que estas Navidades nos juntásemos e hiciésemos un vídeo”.

Así, añadía que está “intentando tener actitud positiva, divertida, pero hay días que no son buenos, de bajones, esto no está siendo fácil, pero estamos unidas”. Además, añadió que “no es la mejor Navidad, pero tampoco es la peor”.

