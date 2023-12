Sofía Cristo ataca a Alessandro Lequio desde ‘EP’ y critica su “violencia verbal” en Telecinco

Este lunes, el bautizo de Ana Sandra Lequio ha sido una de las noticias más comentadas en los programas de crónica rosa. Y así, en Espejo Público, han contado con el testimonio de Raúl, un amigo de Alessandro Lequio que justificó que no hubiese acudido al evento. Y es que el colaborador televisivo ha decidido no vincularse a su nieta biológica, al menos, delante de las cámaras.

Esta defensa de Raúl ha sentado muy mal a Sofía Cristo, quien ha aprovechado la ocasión para lanzarle unos cuantos dardos a Lequio. “Sinceramente, el tema de Alessandro Lequio, que este hombre salga en defensa de él... Para tener ese abuelo, preferiría no tener ningún abuelo”, decía sobre el que fuese pareja de Ana Obregón. Y añadía que a ella no le gusta juzgar, pero que Lequio lo hace “con todos nosotros, y de la manera menos empática”.

Gema López tomaba entonces la palabra para decir que ella no defiende a Lequio, y que Raúl argumenta que no quiere salir en prensa por el tema de su nieta “cuando toda la vida se ha dedicado a esto, incluso filtrando fotos y utilizando a mujeres, vaya esto por delante”. A pesar de esto, López exponía que la decisión de Alessandro no responde únicamente a la exclusiva que dio Ana Obregón, sino que no está de acuerdo con cosas que hizo la presentadora “y prefiere mantenerse al margen, que también está en su derecho”.

[Ana Obregón arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestación subrogada: "Fue una cortina de humo"]

Sofía Cristo entonces volvía a hablar para cargar contra Lequio. “A mí me gustaría que se mantenga al margen de otras muchísimas cosas, que no tiene ni puñetera idea de comentar, y que tenga un poquito más de respeto, educación y empatía”, pedía, y no hablaba únicamente porque hubiese sido crítico con su madre, sino que lo hacía por “alusiones globales, porque no puede haber más maldad en una persona a la hora de comentar”.

“Yo también puedo ser muy crítica con él si me da la gana. ¿Por qué trabaja este señor ahí? Este señor juzga a mi madre, pero si no fuera familia de quién es, igual no estaría ni sentado en ese sofá”, aseguraba, en referencia a su trabajo en Telecinco, en Vamos a ver, y anteriormente, en El programa de Ana Rosa.

Pilar Vidal apotillaba que Lequio es familia lejana del rey, y Sofía continuaba su ataque, aunque sus palabras se pisaban con las de otros compañeros. “O a lo mejor si no hubiera vendido fotos con Mar Flores y la hubieras traicionado traicionándola, metido en una cama con ella en una portada de Interviú, tampoco estaría ahí. ¡Qué tienes que hablar tú de la familia de nadie!”, exclamaba. Gema López, ahí, sin embargo, relajaba la tensión, asegurando que si todo el mundo actuase así, se les acabaría el trabajo. Sin embargo, Sofía se mostró partidaria de comentar cualquier tema siempre que se hiciese “con educación, empatía y sin faltar al respeto, y otra cosa es la violencia verbal que utiliza él en ese programa”.

Sigue los temas que te interesan