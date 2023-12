Mahi Masegosa: "Soy un personaje muy blanquito; no se me conoce ni por poner los cuernos ni por hacer un coito"

Hoy me he despertado con 500 comentarios de chilenos diciéndome que no he trabajado en mi vida. Qué cabrones, anda que no he echado yo gasolina... El primer día lo pasé mal, pero luego ya me da igual. La gente que me conoce y mis seguidores me quieren mucho. Mis abuelos trabajaron muchísimo, montaron una gasolinera en 1964 y desde chiquitilla he estado allí con mi papá echando gasolina. He trabajado allí toda mi vida, y me pagué así mis estudios de moda. Me vienen ahora a decir que no sé lo que es trabajar, ¡anda a tomar por culo!

"Tengo que competir en campañas de marcas contra las chicas que salen en 'La isla de las tentaciones', que están buenísimas"