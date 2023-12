Así ha cambiado Raphael: de participar en Eurovisión a reeditar uno de sus discos tras una gira multitudinaria

Raphael está en plena forma a sus 80 años. El cantante, una eminencia de la cultura española, ha terminado una gira con conciertos multitudinarios. Ahora, esta serie de actuaciones va a transformarse en un disco. Estas últimas novedades serán algunos de los temas que se hablarán en El Hormiguero, donde este mito repasará también su trayectoria vital.

Y, en este sentido, quizás haya momentos de intimidad y de desvelar algunas facetas menos conocidas del cantante. Algunas de las que llevan décadas siendo públicas y otras más secretas. Están en el primer apartado aquellas que se refieren a su trayectoria, iniciada en 1965 con un disco homónimo. Llegarías después unos cuantos más, con éxitos como Escándalo o Mi gran noche. Además, apareció en algunas películas del momento con un papel estelar.

También se ha ido sabiendo, en un plano más personal, que tuvo que hacerse un trasplante de hígado. Fue en 2003, después de arrastrar desde 1985 hepatitis, propiciada, según le confesó a Bertín Osborne, por un consumo elevado de alcohol. Esto le convirtió en un activo impulsor de la donación de órganos. Tras su recuperación, el artista anunció que empezaba "una segunda vida".

Una imagen de Raphael hace unos años. INSTAGRAM

Con respecto a los ángulos menos expuestos de su vida, habría que indagar en sus peripecias sentimentales o empresariales. Una de ellas, por ejemplo, es que su boda con Natalia Figueroa fue secreta. El cantante, que se dio el "sí, quiero" con ella en 1972. Lo contó el escritor José María Pelman en Abc: "Hará apenas un mes que Natalia me había escrito: Me caso con Raphael. Quiero que seas mi testigo. Pero para evitar un jolgorio tendremos en secreto absoluto la fecha y el sitio”, relataba.

"Lo cumplieron fielmente: y empezó una especie de película policíaca, con las fintas y estrategias más enrevesadas para despistar agencias y fotógrafos. Pero hace unos pocos días, Natalia al teléfono: Eso es el día 14. ¿El sitio? Ya lo sabrás. Como tengas intervenido el teléfono pensarán que proyectamos el asalto de una joyería", detallaba. Esta ceremonia marcó el inicio de un matrimonio que ha resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en uno de los más duraderos y estables del mundo del espectáculo.

Raphael, durante una antigua actuación. INSTAGRAM

Natalia, siempre evitando los reflectores de la fama, ha sido el apoyo silencioso detrás de su éxito. Una mujer a la que le ha dedicado además unas palabras recientes: hace unos meses, en otra entrevista con Pablo Motos, habló de la fórmula para mantener una relación después de tanto tiempo. "Lo primero es quererse mucho. Lo segundo es aguantarse, porque todos tenemos un humor diferente. Hay que decir buenos días, y si algo pasa en el medio del día dejarlo a un lado para decirle buenas noches con mucho cariño", explicó Raphael, que tiene tres hijos con la escritora.

Además, Raphael sorprende con otras actividades fuera de la música. No sólo mantiene esa profesión después de décadas en el oficio, sino que tiene más planes. "Estoy bastante conforme con lo que ha sido mi carrera, mi trabajo y mi vida en esto, pero no me puedo descuidar. Llegaré hasta cuando y donde Dios me deje, siempre que sea en perfecta condición. No me gustaría llegar al final como un desecho de mí mismo", dijo el cantante en una entrevista en La Razón.

Raphael, con María Teresa Campos. INSTAGRAM

Raphael no ha seguido los pasos de otros compañeros de profesión, como puede ser Julio Iglesias. El jienense no ha hecho abultadas inversiones inmobiliarias o en grandes empresas: según publicó El Confidencial en 2020, el cantante solo aparece en el Registro Mercantil como administrador único y accionista mayoritario de una sola empresa. Tiene como nombre The Boy On Stage y se constituyó en 2007. En el ejercicio del año 2019, apuntaban, registró unos beneficios de 79.000 euros y tenía dos empleados fijos.

El motivo de la visita este lunes 18 de diciembre a El Hormiguero es porque ha reeditado su último disco de estudio bajo el título Victoria Tour Edition y con el que ha girado por todo el país. El álbum incluye todas las canciones que ha interpretado en la gira 'Victoria', pero en su versión estudio, además de tres temas a piano y voz.

Raphael con Carmen Sevilla. INSTAGRAM

Raphael lleva 60 años en la industria. En 1966 y 1967 representó a España en el Festival de Eurovisión con las canciones Yo soy aquel y Hablemos del amor, ocupando las posiciones séptima y sexta, respectivamente. En 1969, actuó en la sala grande del Madison Square Garden, en Nueva York, ante 48 000 personas.

En 1982 recibió un disco de uranio por las ventas de más de 50 millones de copias durante su carrera musical. Y no ha dejado de cosechar galardones y reconocimientos, incluyendo una serie documental sobre su figura llamada Raphaelismo.

Raphael, en un concierto reciente. INSTAGRAM

Sigue los temas que te interesan