El Festival de Málaga convierte su gala inaugural en una noche de 'escándalo' en honor a Raphael

Málaga ha desplegado la alfombra roja este viernes 10 de marzo y eso significa que la vigésimosexta edición del Festival de Cine de Málaga ha sido oficialmente inaugurada. Con unos minutos de retraso respecto a la hora que estaba previsto el inicio, a las ocho de la tarde, daba comienzo la gala inaugural en el Teatro Cervantes de Málaga, en la que las actuaciones musicales han sido las protagonistas junto al homenajeado de la noche, Raphael, que ha recibido el Premio Biznaga Ciudad del Paraíso con una gran ovación del respetable, que en este caso eran grandes artistas de nuestro cine, así como autoridades y otras personas relevantes en otros sectores artísticos.

La gala no ha sido rápida, sino veloz -no ha llegado a durar una hora de reloj-, tal y como prometieron en su inicio las presentadoras, la actriz Marta Hazas y la periodista Elena Sánchez, que ya tienen experiencia como conductoras de galas y saben cómo amenizarlas. La primera en cantar fue la malagueña Vanesa Martín, que firmado una emocionante actuación entonando Cuando no estabas junto a una guitarra y un contrabajo.

Marta Hazas y Elena Sánchez. Amparo García

Málaga ha sido la más piropeada de la noche. La propia Marta Hazas confesaba que quiere "acampar" en la ciudad después de presentar su película y su serie. "Me voy a quedar viendo aquí todas las pelis", ha dicho con decisión. Por su parte, Sánchez ha reconocido que "todo lo bueno de la industria audiovisual nacional está reunido hoy aquí", en un festival que "lleva por bandera la utilidad", en palabras de la actriz. La siguiente actuación ha sido la de la extriunfita Natalia Lacunza, que ha interpretado Mi sitio con su aterciopelada voz y acompañada tan solo de un piano.

A continuación, Hazas y Sánchez pusieron rostro al jurado oficial del concurso: el director cántabro Manuel Gutiérrez Aragón, la actriz argentina Julieta Zylberberg, la productora chilena Gabriela Sandoval, el periodista madrileño Gonzalo Miró y el guionista y realizador uruguayo Pablo Stoll. "Creo que no exagero si digo que el festival se ha convertido en el más importante que hay en español", ha expresado Gutiérrez Aragón como presidente del jurado. Sandoval, por su parte, ha resaltado la relevancia de espacios como este para promover también el cine latinoamericano.

Natalia Lacunza. Amparo García

Mientras hablaba el jurado, el equipo del Teatro Cervantes montaba la siguiente actuación. Al colocar varias sillas de enea, más de uno ya imaginaba que llegaba el turno de Miguel Poveda, que sacó varios olés al público cantando Adiós, Málaga. Este tema de Enrique Morente venía como anillo al dedo a la velada, pues es un canto al talento de la tierra, desde Picasso y María Zambrano, La Repompa y el Chaqueta o Juan Breva y Ángel de Álora hasta el propio Antonio Banderas. Este último fue añadido por el cantaor para darle el toque cinematográfico y actual a la letra.

Poveda, en un momento de su actuación. Amparo García

A continuación, la organización ha proyectado un vídeo de los homenajeados de la edición: Carla Simón, Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga; el director sevillano Alberto Rodríguez, Premio Retrospectiva-Málaga Hoy; Blanca Portillo, Premio Málaga-Sur; y Yuyi Beringola, Premio Ricardo Franco-Academia de las Artes y las Ciencias.

Sin embargo, el protagonista de esta 'gran noche de escándalo' ha sido el cantante y actor Raphael, que ha recibido el cariño de Málaga durante toda la jornada. El artista ha sido reconoció con el Premio Biznaga Ciudad del Paraíso por su trayectoria cinematográfica. Después de 60 años de carrera, Raphael está dispuesto a que un premio como este sea impulso para seguir en el cine y espera tener pronto un proyecto nuevo entre manos "con un buen guion". La cantante malagueña Diana Navarro fue la encargada de homenajear al linarense interpretando un medley de sus temas más conocidos. "¡Qué bien cantas, Diana!", le ha dicho el artista al finalizar una brillantísima actuación.

Diana con una imagen de Raphael al fondo. Amparo García

Pese a su edad, el cantante no pierde el sentido del humor. "¡Qué grande eres!", le han gritado desde el público, a lo que el artista ha respondido en tono jocoso: "Uno setenta, creo". "¡Os quiero mucho!", ha exclamado antes de despedirse del público y marcharse del brazo de Navarro. Inaugurado el Festival de Málaga, el cine ya inunda las calles. A disfrutarlo.