Raphael recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso: "Málaga es top en todos los aspectos"

Raphael recibirá esta noche la Biznaga Ciudad del Paraíso en la gala inaugural del Festival de Cine de Málaga. El artista linarense se ha mostrado agradecido con la organización del festival por este reconocimiento que, en sus propias palabras, le ha servido de empujón para seguir en el cine. "Estoy con la ilusión de que un día mi hijo Jacobo me haga una película. Lo conseguiré. Soy muy cabezota", ha declarado en su encuentro en el Teatro Cervantes este mediodía junto a Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga.

El cantante ha señalado que está "muy feliz de estar en Málaga" y ha mostrado "ilusión" por este premio. "Naturalmente tengo muchos premios, pero todos se refieren a la música. Hace tres años me dieron el premio Platino de cine latinoamericano , y la verdad es que pensé '¿Y España?' Y dos años después, ocurrió", ha dicho.

Vigar, por su parte, ha añadido que si él ha sido el elegido no es más que porque un reconocimiento como la Biznaga Ciudad del Paraíso premia a los "imprescindibles del cine español". Sobre su trayectoria cinematográfica, reconoce que hizo "un cine muy aceptable dirigido por los mejores". Sus tres primeras películas las dirigió Mario Campus y a continuación hizo otras tres con Vicente Escrivá. "Hemos acabado con Álex de la Iglesia, bueno, terminado no, esto no ha hecho más que empezar. Voy a tratar de combinar mis conciertos en persona con algunas películas siempre que haya buenos guiones como los que en su día hizo Antonio Gala", ha manifestado.

Raphael y Vigar en la conversación. Amparo García

Así, se considera orgulloso de que público joven y de su época vean sus conciertos y películas. "Tengo un público fiel que ha sabido hacer hueco al público nuevo. Para un artista como yo, todo sentimiento, es muy bonito ver los teatros llenos de gente joven. Son ya casi seis generaciones las que se juntan y es emotivo", ha expresado.

Cree que hacer cine es lo mismo que subirse al escenario. "Mi mente está detrás de la pantalla cuando hago cine, trabajo igual, me expreso igual y por eso necesito un director muy bueno que me diga que me baje", ha defendido.

Sobre Málaga, ha reconocido que "está top" en todos los ámbitos, pero el primero su gente. A sus amigos latinoamericanos, les ha invitado a "venir para acá, que se van a quedar maravillados". Ha lamentado no poder disfrutar del festival. "Y eso que vengo de descanso. Me he tomado hasta el mes de julio porque necesitaba un descanso", ha zanjado.

