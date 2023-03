Málaga despliega su alfombra roja a las estrellas del cine español: el calor, protagonista inesperado

En la edición pasada del Festival de Cine de Málaga, la protagonista fue la calima y este año, el calor. Pese a adelantarse en fechas, las altas temperaturas han provocado que durante la primera alfombra roja de este año viésemos algún que otro abanico y más de una celebritie feliz de lucir vestidos vaporosos.

La primera en llegar fue la malagueña Diana Navarro, de rojo impoluto y de la mano de su hermana Encarni Navarro, que quiso hacer un guiño a los tablaos flamencos que tanto le gustan con unos tacones de lunares blancos y negros. Diana ha reconocido a este periódico su felicidad por volver a estar presente en una nueva edición del festival de su "casa" y más para rendir homenaje a Raphael, a quien ha dedicado un bellísimo medley en la gala. Mientras caminaba por la alfombra, Navarro llevaba un rosario en una caja. Al ser cuestionado sobre ello, comienza a reír: "Me lo ha regalado mi amigo el Mocito Feliz... Lo conozco desde hace casi 30 años. Por estas cositas me gusta este festival".

Poco después aparecía el director del Festival de Cine de Málaga, algo nervioso. Tras oír que una periodista les deseaba suerte "aunque no la necesitaran", Vigar respondía que "siempre se necesita, aunque hemos trabajado mucho para que todo salga redondo". La banda sonora tras esta conversación se resume en gritos. Gritos de adolescentes con la llegada de Natalia Lacunza, extriunfita, que firmó también una espectacular actuación a posteriori en la gala cantando Mi sitio, y gritos de las no tan adolescentes cuando veían a actores masculinos y trajeados. "¡Que llevo desde las tres de la tarde aquí para veros a todos! ¡Qué guapísimo estás!", le gritaba una señora a Pepe Nufrio, el protagonista del último musical de la factoría del Teatro del Soho.

Pepe Nufrio y Angy Fdez. Amparo García

"Me ha dado mucha alegría volver... Málaga nos ha tratado y se ha convertido en nuestra segunda casa en el par de meses que hemos estado aquí con Godspell. Yo estaba deseando venir para comer en El Pimpi, que me encanta", ha contado Nufrio a EL ESPAÑOL de Málaga, mientras no perdía de vista a su pareja, la actriz y cantante Angy, que estaba deslumbrante y feliz después de lanzar su primer sencillo después de diez años.

Por su parte, el actor y humorista malagueño Miguel Ángel Martín ha reconocido que aún se queda en shock cuando le piden fotografías en la alfombra roja de un festival que conoce tantísimo. "Yo he venido las veintiséis ediciones. A mí se me hace raro que sea yo el que pose en la alfombra. Antes yo era de los que se compraba el abono y me pasaba aquí las ediciones completas viendo cine. Me encanta. Y he de decir que aunque pise la alfombra sigo pidiendo fotografías como las pedía entonces. ¡A mí Miguel Poveda no se me escapa hoy, que lo he visto por ahí!", ha comentado Tu No Mandas entre risas.

Miguel Ángel Martín. Amparo García

Otra estrella, en este caso del arte, que no ha querido perderse esta inauguración ha sido Javier Calleja, quien esperaba un recibimiento bueno de su exposición en su Málaga natal, "pero no tan bueno". "Yo tenía claro que si volvía a Málaga tenía que ser así o no venía. Estoy muy contento con la respuesta y feliz de estar aquí, por supuesto", ha manifestado. Siguiendo con el talento malagueño, el escritor Javier Castillo también ha estado presente en la alfombra roja, pese a que acaba de ser papá de su hijo Pablo, que no le deja "dormir demasiado". "Estoy alucinado con lo que ha ocurrido con La chica de nieve. Más de 80 millones de personas la han visto y yo no doy crédito. Esto demuestra que algo hecho desde Málaga puede llegar a todo el planeta si se trabaja con mucha pasión. Una historia universal siempre funciona", ha contado emocionado.

Javier Castillo. Amparo García

Y es que Málaga, al igual que nuestro cine, está repleta de artistas de calidad. Lo ha dicho una de ellas, María Barranco, mientras caminaba por la alfombra roja: "Yo no sé en qué posición dormían nuestros padres, qué comían... pero qué tierra de artistas es nuestra Málaga".

Sigue los temas que te interesan