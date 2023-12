Juan del Val se confiesa en su entrevista con Nuria Roca: esta es su "documentación" para las escenas íntimas

La promoción de la última novela de Juan del Val ha llegado a uno de los puntos álgidos visitando el programa de su mujer, Nuria Roca. Después de pasar por El Hormiguero, el presentador ha acudido a La Roca este domingo 17 de diciembre, comentando la trama del libro y conversando en confianza sobre los entresijos. Con la confianza que le otorgaba el espacio, el auto de 'Bocabesada' ha dialogado sin tapujos.

Lo ha hecho relatando, primero, el argumento de la novela. Se trata de una historia sobre un escritor y colaborador de televisión que abandona todo y se marcha a vivir a Nueva York. Estas analogías entre el personaje principal y el presentador han dado pie a algunos chascarrillos entre ambos, siempre cómplices en directo.

Por ejemplo, nada más empezar el programa, Nuria Roca se ha dirigido a su pareja y colaborador del programa con sorpresa. "Por fin se deja caer por aquí", le decía al presentarle. "¿Me vas a dar dos besos?", respondía Del Val al ver que su mujer le pensaba plantar dos besos y decidiendo inmediatamente devolverle el saludo con un beso en la boca antes de sentarse en el sofá.

"Esto lo haces para relajarte", le lanzó Nuria Roca, riéndose. Acto seguido, Del Val quiso aclarar que no había acudido antes al programa porque tenía pactado comenzar la promoción en El Hormiguero y terminarla en La Roca. Después ya empezaron a charlar sobre el libro y a exponer la sintonía que muestran en cada aparición conjunta. Como cuando hablan, por ejemplo de sexo y las escenas que incluyen en el libro.

"¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos íntimos con Nuria?", le preguntó su compañero Berni Barrachina. "Evidentemente, sí", contestó sin dudar. A lo que Nuria Roca prefirió reformular la pregunta y saber lo siguiente: "¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos en los que yo no estaba? O sea, ¿dónde te documentas, Juan?".

"A ver, yo me documento de lo que vivo y lo que sí que te digo es que sí, respecto a tu pregunta [la de la escena de sexo inspirada en Nuria Roca], hay una en concreta que efectivamente está muy inspirada en algo con Nuria", indicó con contundencia, añadiendo que pasa, por supuesto, en Nueva York. Nuria Roca, además, quiso remarcar que "conociéndote y leyendo la novela, yo no diría que es el personaje que más se parece a ti".

Otro punto clave de la entrevista se dio cuando Nuria Roca quiso saber si el personaje de Bocabesada tiene algo de autobiografía y si en algún momento también "se le ha pasado por la cabeza" dejarlo todo y marcharse. "Creo que no hay nadie en el mundo que no haya tenido el deseo de huir de lo que está haciendo o de donde está en algún momento", comenzaba diciendo el escritor, "pero yo no estoy solo. Estoy contigo, tengo tres hijos... No me puedo ir, ni me quiero ir", zanjaba Del Val.

