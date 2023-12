Juan del Val no se corta en decir que Pedro Sánchez le cae mal: "Es llorica, truquero y no tiene ideología"

Los espectadores están acostumbrados a escuchar las opiniones que hace Juan del Val en la tertulia de los jueves de El Hormiguero. El escritor, y también guionista del programa, comenta la actualidad política y social junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Tamara Falcó y Nuria Roca, y lo cierto que casi siempre que habla sube el pan.

Pero quizás no había sido tan expresivo como lo fue este domingo en La Roca. Continuando su tour para promocionar su nueva novela, Bocacesada, el escritor fue entrevistado por su mujer. "Estoy nerviosa, quiero ser imparcial y sé que me voy a tener que morder la lengua", decía al comenzar el programa. Y, entre otras cosas, Nuria profundizó en las ideas políticas de Juan del Val. "Hay mucha gente que dice que eres del PP. ¿Eres de derechas o de izquierdas?", le preguntó.

Y el colaborador también fue igual de claro a la hora de contestar: "Conozco a muy pocas personas menos conservadoras que yo. Yo hablaba de feminismo cuando la gente te miraba raro. Nunca he sido simpatizante del PP porque siempre lo he definido como un partido que llega tarde a cualquier avance social". Del Val recordó que el partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo ha estado un paso por detrás en asuntos como el matrimonio homosexual, el divorcio, el aborto o la eutanasia.

Pero ojo, que Juan del Val no tuvo piedad a la hora de llamar responder a quienes le critican por juzgar negativamente al presidente del Gobierno. "La gente puede pensar que soy del PP porque ahora hay un excesivo número de catetos que consideran que apoyar a Pedro Sánchez es ser de izquierdas y no apoyarle es ser de derechas. Esta es una simplificación que a mí me provoca mucho enfado".

Fue entonces cuando Berni Barrachina, otro de los colaboradores del magacín dominical de laSexta, recordó que Sánchez puso en la diana a Juan del Val cuando este afirmó que la convocatoria de elecciones en el mes de junio era un "fraude electoral". El dirigente socialista lo tildó de "disparate". "Lo viví con mucha impotencia", espetó Juan. "Porque yo estaba en el plató y lo peor que te puede pasar en la vida es no poder defenderte. Me la comí con patatas fritas".

"Puede ser que el término no fuera el preciso. Yo lo que decía es que un presidente debe promover que la gente vote y no me pareció que con esa fecha promoviera que la gente votara", matizó para poner sobre la mesa la última polémica que ha tenido en redes: "Defender que Pedro Sánchez es un presidente legítimo y por tanto democrático".

"Pero muy bien no te cae", soltó Nuria. "No, a mí Pedro Sánchez me cae mal", respondió Juan, que proceció a explayarse. "Algunas de sus acciones en su primera legislatura respecto a política social fueron interesantes. Como ser humano no le conozco personalmente, pero a través de lo que veo es una persona que tiene cosas que yo detesto como es el victimismo. Es llorica. Dice que le critican, pero es el presidente del Gobierno", recordó.

Juan del Val terminó su intervención sobre Sánchez utilizando durísimos calificativos: "Él es truquero, es victimista y luego hay una cosa que me desespera en un político, que es que no tiene ideología. Yo puedo decir que no tiene principios, pero lo que considero es que no tiene ideología".

