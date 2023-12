De la llegada de 'OT' a Prime Video al sentimiento de "misión cumplida" que tiene Gestmusic con Bisbal o Aitana

Las casi 150.000 personas que siguieron en directo el pasado martes el reparto de temas de la Gala 4 de Operación Triunfo 2023 puede ser un buen termómetro para saber qué rendimiento está teniendo esta renovada edición en su salto al streaming con Amazon Prime Video después de tres años en barbecho. Es un hecho que el éxitoso talent show ha vuelto vuelve a mandar en la conversación social.

"Nos gusta hacer ediciones memorables. Cada vez que hay un parón, lo conseguimos. Ya pasó en el 2017 y va a pasar ahora también", asegura Tinet Rubira, director de Gestmusic, a BLUPER. El aterrizaje al universo de las plataformas es la cuarta etapa para el formato, después de que en 2001 pusiera patas arriba la industria musical en TVE, se mudara en 2005 a Telecinco y 'resucitara' ese fenómeno fan nuevamente en la cadena pública.

"La última edición de OT fue en 2020. TVE conservó el formato hasta casi un año después y, en aquel momento, no encajaba en su programación. Fue entonces cuando quedó libre", explica Rubira. "Como empresa propietaria, empezamos a ofrecerlo a nuestros clientes porque teníamos muy claro que el formato seguía siendo bueno y tenía vida". Fue entonces cuando se plantearon si seguir en una televisión lineal o dar el salto a una plataforma.

Pero el productor lo tenía muy claro: "Ya teníamos el alma digital, por eso siempre decía que la próxima edición iba a ser en una plataforma, y en una que se embarcara en la aventura de hacerlo en streaming porque no tenía ningún sentido hacer un Operación Triungo grabado". Y aquí es donde entra en juega Amazon Prime Video.

"Tomar la decisión fue muy fácil", sostiene María José Rodríguez, jefa de originales de Prime Video. "Cuando Gestmusic nos lo ofreció, no lo dudamos ni un instante porque no hay otro programa en España como Operación Triunfo. Es mucho más que un programa. Forma parte de nuestra historia, de nuestro ADN. Los valores que tienen encajan absolutamente con lo que nosotros buscamos".

Más complicado fue poner la maquinaria en marcha y en "revolucionar el sistema y la forma de consumo" porque "cambia el paradigma" completamente al pasar de la televisión lineal al streaming con programas en directo todos los días, además de las galas. "Fue una unión sencilla, de dos equipos que teníamos muchas ganas de hacer algo muy loco", apunta Rodríguez.

"A los fans le tienes que dar un producto que lo reconozcan y que no vean que es maltratado. Aquí es donde tenemos que ir de la mano para sacar una edición de Operación Triunfo espectacular en Prime", señala Tinet confesando que detrás hay un trabajo de año y medio. "Cuando OT quedó libre, Amazon decidió muy rápido y vio que encajaba con su filosofía y su manera de entender el entretenimiento".

Hay que recordar que también sonó con fuerza la opción de Netflix, después de que Álvaro Díaz, su director de entretenimiento abriera las puertas al formato: "¿Por qué no? No quiero adelantar más, pero dentro de esa apuesta por la innovación constante también buscamos que los formatos lleguen", dijo. Lo cierto es que Amazon es viene a ser la 'casa perfecta' para OT.

"Tenemos un ecosistemas inacabable", valora el productor, y es que, tal y como analizamos en estas mismas páginas, Amazon es la casa perfecta para un formato como Operación Triunfo al explotar al máximo todas sus posibilidades. "Nuestro objetivo es que los fans disfruten de la experiencia única que Prime Video les puede dar y que descubran todo lo que tiene OT a su alrededor: la tienda, la academia, Alexa, Amazon Music...", explica Rodríguez.

Pero, no nos olvidemos que el objetivo de Operación Triunfo no es otro que "sacar talento del pop" y situarlo "en el firmamento de los grandes". "Todo esto da sentido al formato", dice Tinet. "El programa no obtuvo la reválida hasta que Bisbal se convitió en un artista universal. A los dos años de ganar Rosa en OT1, David ya hacía giras en España, Europa y Latinoamérica. Su éxito fue el que dio valor al formato, algo que después se ha repetido con Manuel Carrasco (OT2), con Pablo López (OT6) o con Aitana (OT 2017). Luego ha habido otra gente que también ha tenido una carrera brillante, sin ser un top".

Su éxito produce a Gestmusic un sentimiento de "misión cumplida", aunque Rubira aclara que "nosotros sólo nos atribuimos el mérito de haberlos descuerto" porque "el trabajo es de ellos". "OT les ha dado siempre la proyección, luego ellos se lo han tenido que currar. Nadie les ha regalado nada", cuenta Rubira. "A veces, la gente me dice que hoy tienen que estar agradecidos y no, ellos cumplieron, fueron grandes concursantes y después han tenido que buscarse la vida como todo el mundo".

