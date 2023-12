La sorprendente razón por la que Marisa Martín Blázquez ha reaparecido en el plató de 'Fiesta' con gafas de sol

Un fin de semana más, el magacín Fiesta de Telecinco comenzaba su emisión a las 16:00 horas. Como cada día, el programa más visto de las tardes televisivas de los sábados contó con la presencia de la presentadora Emma García, que recibió a sus colaboradores para dar paso a la tertulia sobre la crónica social. Fue en este momento cuando intervenía la periodista Marisa Martín Blázquez para hablar sobre el nacimiento de la segunda nieta de la también comentarista Makoke.

En esta secuencia, la periodista apareció sentada al lado de Aurelio Manzano y causó un revuelo al mencionar lo que le había sucedido a ella. "Tienes un equipo de lisiados", comentó a la presentadora del magacín mientras se ponía las gafas de sol.

Después de esta broma, Emma García quiso destacar el accesorio que se acababa de poner la tertuliana. "Lo de Marisa es muy fuerte porque, lo primero, se ponga lo que se ponga, está monísima", dijo.

Marisa Martín Blázquez y Aurelio Manzano en el programa 'Fiesta'. TELECINCO

Pero ¿por qué la colaboradora reapareció después de una semana con gafas de sol? Fue Marisa Martín Blázquez la que quiso explicar a la audiencia el motivo por el que tenía que llevar puestas las gafas de sol en su trabajo.

"Me operaron de urgencia el martes porque tuve un desprendimiento de retina y de vítreo. Ha salido todo muy bien, pero me he autonombrado presidenta de honor de la ONCE, por lo menos en el grupo nuestro… No veo nada por este ojo, pero me ha operado un doctor maravilloso", dijo la comentarista.

Después de estas declaraciones, Emma García siguió explicando la realidad por lo que ha pasado Marisa Martín Blázquez en las últimas semanas. "Marisa ha pasado unas cuentas intervenciones que no se ha enterado nadie, se siente ahí y no ha pasado nada", añadía la presentadora.

Sin embargo, no se trata del único problema de salud que han atravesado los colaboradores de Fiesta. "Aurelio ha estado cojo hasta hace nada", recordó Marisa Martín Blázquez. "Y yo tuerta porque me han operado de un desprendimiento de retina y de vítreo y tengo el ojo...", manifestó.

