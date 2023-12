El emotivo y entrañable homenaje de los Premios Forqué 2023 a Concha Velasco e Itziar Castro

La 29ª edición de los Premios Forqué, celebrada esta pasada noche del 16 de diciembre, no sólo ha reconocido a lo mejor del cine y las series españolas de este 2023, en una velada en la que 20.000 especies de abeja y La Mesías coparon los principales galardones. Hubo también momentos de homenaje y emoción. En apenas unas semanas, han muerto diferentes rostros de la gran y la pequeña pantalla. Por ello, la gala no dudó en rendir tributo tanto a Concha Velasco como a Itziar Castro.

A la primera de ellas fue a la veterana actriz, quien falleció el pasado 2 de diciembre a los 84 años de edad. Fue Cristina Castaño la que quiso rendirle tributo, subiéndose al escenario en el IFEMA de Madrid. “Concha siempre quiso ser artista, lo tuvo muy claro. Ella quería ver teatros y salas de cine llenas y familias agolpadas frente al televisor cuando ella iba a salir”, comenzó a narrar.

“Lo consiguió a lo grande, y consiguió algo más importante como es una especie de eternidad porque hizo suya una frase que va a seguir sonando cada vez que un niño o una niña le diga a su madre 'mamá, yo quiero ser artista’”, compartía visiblemente emocionada. La actriz, quien coincidió con Velasco en la serie Herederos, recordó una anécdota personal que vivió con la mítica ‘chica ye-yé’.

“Años más tarde, cuando yo tenía veinte, mi representante llamó para decirme que tenía un casting para una producción de teatro con Concha Velasco. Me presenté al casting y allí estaba ella para recibirme con su enorme sonrisa. Y me eligió, así que me subí en las tablas por primera vez de su mano”, narró a modo de confidencia con el público presente en el IFEMA. “Concha, siempre serás la única, inigualable y eterna chica ye-yé”, dijo la intérprete gallega, provocando una gran ovación entre los asistentes.

Premios Forqué 2023. RTVE

Tras ello, le tocó el turno a Itziar Castro, quien falleció repentinamente el pasado 8 de diciembre a los 46 años de edad, al sufrir un infarto mientras ensayaba una escena de un espectáculo de natación navideño en Lloret del Mar (Gerona). Para homenajear a la intérprete barcelonesa, fueron los maestros de ceremonia, Macarena Gómez y Pablo Chiapella, los que quisieron recordar a la actriz de Vis a vis y Pieles.

“Hace una semana, tuvimos que despedir a una actriz que fue mi compañera, Itziar Castro”, dijo visiblemente afecta la actriz de 30 monedas, provocando el aplauso del público presente, con las cámaras mostrando a un Juan Antonio Bayona también muy afectado, así como a los Javis. “En la peli que hice yo con Itzi, yo no veía [recordando su papel en Pieles], pero la sentía. Igual que ahora, a pesar de que se haya ido, la sentimos también todos aquí”, dijo Gómez, conteniendo las lágrimas.

Premios Forqué 2023. RTVE

“Itziar siempre fue una mujer comprometida con el mundo que le tocó vivir”, añadía Chiapella. “Se nos ha ido demasiado pronto, pero nos ha dejado un legado cinematográfico y humano que jamás el público olvidará”, proseguía Gómez. “¡Hasta siempre, compañera!”, terminaba Chiapella, provocando también el aplauso unánime de la sala.

