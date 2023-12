De su paso por ‘Operación Triunfo’ y ‘Todo es mentira’ a ‘Vis a vis’: el legado televisivo de Itziar Castro

El mundo de la interpretación está de luto este 8 de diciembre, día de la Inmaculada. Y es que la actriz barcelonesa Itziar Castro ha fallecido a los 46 años, mientras nadaba en una piscina de Girona. La actriz nos ha dejado cuando vivía un buen momento profesional, y con un interesante legado televisivo, en el que hizo prácticamente de todo. Así, la vimos actuar, pero también dar clases, poner a prueba sus conocimientos como invitada en concursos, ofreció jugosas entrevistas, y durante un breve tiempo fue colaboradora de espacios.

Itziar, nacida en Barcelona en 1977, ya había trabajado mucho como actriz cuando en 2017 un trabajo la pone en el disparadero: Pieles, el largometraje debut de Eduardo Casanova, que le permitió ser nominada al Goya como actriz revelación. Poco después también en la exitosa película Campeones.

En 2018 se cuela en nuestros hogares como profesora de Operación Triunfo. Fue la elegida por Gestmusic para sustituir a Javier Ambrossi y Javier Calvo como profesora de interpretación. Su andadura en el talent show fue más corta de lo esperado, y fue despedida. El motivo: no habían obtenido de ella “los resultados esperados”. Su lugar lo ocuparon Ambrossi y Calvo.

Aquel despido generó un importante revuelo, tanto por las formas como por el fondo. Días antes de su despido, Noemí Galera, directora de la academia, ya se quejaba de que había “un problema en general grave de emoción y transmitir lo que estamos cantando”, tal como afirmó una noche durante la gala.

Según se apuntó en un primer momento, Itziar Castro no habría podido estar muy volcada con el programa por algunos compromisos laborales que tenía, pero tras su despido, su agencia de representación mandó un comunicado. “Itziar Castro ha dejado otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno al programa y su implicación en el está fuera de toda duda, ya que en estas seis semanas se ha volcado en su trabajo como profesora de Operación Triunfo", apuntaban. Y añadían: “No tiene otros compromisos profesionales a los que vaya a dedicarse, como se ha insinuado en varios medios, y este no es el motivo por el que deje el programa. En 22 años de carrera jamás ha dejado un proyecto a medias ya que es una luchadora nata y las críticas no son para ella un problema porque lleva años acostumbrada a ellas”.

Itziar Castro en 'XHOXB'.

En 2019, Itziar se convertía en una de las colaboradoras de Todo es mentira, el programa de Risto Mejide que todavía se emite en Cuatro. A las pocas semanas de emisión, Itziar desapareció del programa. Primero se habló de vacaciones, y más tarde se supo que, sencillamente, había acabado su contrato, que era para un mes.

Con Risto Mejide mantuvo una buena relación, y por ello, le ofreció una entrevista muy jugosa en Chester en 2019. Al publicista le narró que Noemí Galera no estuvo en su despido y que solamente recibió un mensaje de texto por su parte. “Me dijo que le sabía muy mal cómo habían ido las cosas y que me fuera todo muy bien. Le dije 'Muchas gracias. Me hubiese gustado que me lo hubieses dicho en persona. No hubo otro mensaje de vuelta”.

A Risto también le contaba cómo en los últimos años había tenido la suerte de que las cosas hubiesen cambiado. “Ya no soy la gorda del cine español, sino que también soy actriz para el público. Pero sí que he tenido la fortuna de, que como no había tantos perfiles como el mío, me han llamado”, aseguró la intérprete”, relataba. “Me han hecho bullying, me han insultado… Me han llegado a insultar en la calle y me han dicho gorda directamente en la cara (…). Y luego me pasaba, por ejemplo, que yo cantaba, enviaba la maqueta para orquestas de verano, donde hay mucho trabajo, y me decían: ‘Oh, muy bien, te convocamos al casting’. Pero luego cuando me veían decían: “Ah bueno… es que no nos encajas”. Y era por el físico, porque las orquestas lo que quieren es minifaldita y bailoteo”, contaba también sobre sus experiencias profesionales.

Como actriz, Itziar se ha marchado dejando una nutrida colección de series en su haber. Quizá una de las que más huella dejó es Vis a vis en su tercera y cuarta temporada, que se emitieron en Fox. Allí daba vida a la temida presa Goya, que luego retomaría en Vis a vis: El Oasis. Érase una vez... Pero ya no, de Netflix, La que se avecina, Machos Alfa, Por H o por B, Vida perfecta, Paquita Salas, Benidorm, Déjate llevar, Algo que celebrar u Hospital Central son otras de las producciones en las que la vimos.

Y a eso hay que añadir otras intervenciones en la pequeña pantalla, como invitada de 25 palabras y Pasapalabra, o mandando su apoyo a Rocío Carrasco en un vídeo en Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

