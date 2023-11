'La Mesías' y 'Poquita fe' lideran las nominaciones de las categorías de series en los Premios Forqué 2023

Los Premios José María Forqué han anunciado este martes las nominaciones de su 29.ª edición con la serie La Mesías como la producción con mayor número de nominaciones, contando las de cine y televisión, con cinco candidaturas, incluida la de mejor serie y doblete en ambas categorías interpretativas.

30 Monedas, Poquita fe y El cuerpo en llamas completan el cuarteto de nominadas a mejor serie. Movistar Plus+ es la plataforma con mayor número de nominaciones en el apartado de series, sumando nueve de las 12 candidaturas posibles, gracias la serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Poquita fe y Rapa.

En el apartado cinematográfico, las nominadas a mejor largometraje de ficción son 20.000 especies de abejas, Cerrar los Ojos, La sociedad de la nieve y Upon Entry (La llegada) de Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas, la sorpresa entre las películas finalistas de esta edición.

Las obras nominadas a los Premios Forqué, que se celebrarán el próximo 16 de diciembre en el Palacio Municipal - Ifema Madrid, han sido seleccionadas entre un total de 397 candidatas (75 más que el pasado año).

Las películas de Estibaliz Urresola, de Víctor Erice y de Juan Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas optan a dos galardones. En el caso de 20.000 especies de abejas, la cinta también ha sido nominada al Premio al cine y educación en valores; Cerrar los ojos a Mejor Interpretación Masculina por el papel de Manolo Solo; y Upon Entry optará al Premio a la Mejor Interpretación Masculina (Alberto Ammann).

También con dos nominaciones está Un Amor de Isabel Coixet, Mejor Interpretación Masculina (Hovik Keuchkerian) y a Mejor Interpretación Femenina (Laia Costa).

Esta es la lista completa de nominaciones a los Premios Forqué 2023.

Fotograma de 'La Mesías'

Mejor Serie

'30 monedas' (HBO Max)

'El cuerpo en llamas' (Netflix)

'La Mesías' (Movistar Plus+)

'Poquita fe' (Movistar Plus+)

Mejor Actor series

Javier Cámara por 'Rapa' (Movistar Plus+)

Roger Casamajor por 'La Mesías' (Movistar Plus+)

Raúl Cimas por 'Poquita fe' (Movistar Plus+)

Albert Pla por 'La Mesías' (Movistar Plus+)

Mejor Actriz series

Úrsula Corberó por 'El cuerpo en llamas' (Netflix)

Lola Dueñas por 'La Mesías' (Movistar Plus+)

Esperanza Pedreño por 'Poquita fe' (Movistar Plus+)

Ana Rujas por 'La Mesías' (Movistar Plus+)

Mejor Película

'20.000 especies de abejas'

'Cerrar los ojos'

'La sociedad de la nieve'

'Upon entry (La llegada)'

Alberto Amman y Bruna Cusí en 'Upon Entry (La llegada)'

Mejor Actor cine

Alberto Ammann por 'Upon entry'

Hovik Keuchkerian por 'Un amor'

Manolo Solo por 'Cerrar los ojos'

David Verdaguer por 'Saben aquell'

Mejor Actriz cine

Malena Alterio por 'Que nadie duerma'

Laia Costa por 'Un amor'

Blanca Portillo por 'Teresa'

María Vazquez por 'Matria'

Mejor Documental

'El caso Padilla'

'Iberia Nat Infinita'

'Juan Mariné: la aventura de hacer cine'

'Samsara'

Mejor Película de Animación

'Dispararon al pianista'

'Momias'

'Robot dreams'

'El sueño de la sultana'

Mejor Cortometraje

'Actos por partes'

'París 70'

'Aunque es de noche'

Mejor Película Iberoamericana

'Los colonos'

'La memoria infinita'

'La pecera'

'Puan'

Cine y educación en valores

'20.000 especies de abejas'

'Campeonex'

'Chinas'

'Te estoy amando locamente'

