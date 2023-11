Vuelve 'Fargo': todo lo que sabemos sobre la temporada 5, protagonizada por Jon Hamm y Juno Temple

Las plataformas de streaming parecen haberse puesto de acuerdo para sacar algunos de sus estrenos más destacados en noviembre. Del final de The Crown a la vuelta de Para toda la humanidad o la nueva serie de los creadores de The OA, los seriéfilos tendrán una agenda movida este mes, porque también regresa Fargo a Movistar Plus+ con nuevos episodios y un atractivo elenco.

Como ya es costumbre en esta serie de antología, la nueva entrega se centrará en un caso distinto. Basada en la película de Joel y Ethan Coen ganadora de un Oscar en 1996, esta Fargo de Noah Hawley (Legión) tiene lugar en los confines del Medio Oeste, cuenta con criminales corruptos, violencia despiadada y un sentido del humor muy negro.

Aunque cada temporada es independiente, todas se desarrollan en un universo compartido, por lo que siempre es posible que haya cameos de personajes de temporadas anteriores.

'Fargo' temporada 5 | Tráiler | Movistar Plus+

La temporada 5 de 'Fargo'

Esta entrega se desarrolla en Minnesota y Dakota del Norte en 2019. Después de que una inesperada serie de acontecimientos ponga a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple) en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás.



El sheriff de Dakota del Norte Roy Tillma (Jon Hamm) lleva mucho tiempo buscando a Dot. Roy. Ganadero, predicador y hombre fiel a la Constitución de su país, cree que él es la ley y que, por lo tanto, está por encima de ella. A su lado está su hijo Gator, leal pero irresponsable, desesperado por demostrar su valía a su padre, pero sin remedio. Así que cuando se trata de dar caza a Dot, Roy ficha a Ole Munch, un sombrío vagabundo de origen misterioso.

Cuando sus secretos más profundos empiezan a desvelarse, Dot intenta proteger a su familia de su pasado, pero su cariñoso y bienintencionado marido Wayne sigue acudiendo a su madre, Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), en busca de ayuda. Directora ejecutiva de la mayor agencia de cobro de deudas del país, la "Reina de las Deudas" no escatima ninguna ocasión para expresar a su hijo su desaprobación por la esposa elegida.

Sin embargo, cuando el inusual comportamiento de Dot llama la atención de la ayudante del sheriff de la policía de Minnesota y del ayudante del sheriff de Dakota del Norte , Lorraine encomienda a su consejero y principal asesor, Danish Graves la tarea de ayudar a su nuera. Al fin y al cabo, la familia es la familia. Pero Dot tiene una extraña habilidad para sobrevivir. Y aun con el agua en el cuello, está a punto de demostrar por qué nunca hay que provocar a una "típica ama de casa".

Delante y detrás de cámaras

Junto a Juno Temple (Ted Lasso), Jon Hamm (Mad Men, The Morning Show, Top Gun: Maverick) y Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho) completan el reparto Joe Keery (Stranger Things), David Rysdahl (Oppenheimer), Lamorne Morris (New Girl), Richa Moorjani (Yo nunca), Sam Spruell (La sangre helada, Small Axe) y Dave Foley (El joven Sheldon).

Noah Hawley ha escrito siete de los diez episodios que tendrá la temporada y también ha dirigido los dos primeros. Warren Littlefield (El cuento de la criada, The Old Man, Dopesick), y su productora, The Littlefield Company, también ejerce de productor ejecutivos, junto con Steve Stark, Kim Todd y Joel y Ethan Coen, que escribieron y dirigieron la película Fargo.

La primera temporada de esta antología se estrenó en 2014 y siempre ha estado protagonizada por actores excepcionales, entre los que destacan Jessie Buckley, Ben Whishaw, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Carrie Coon, Patrick Wilson, Jean Smart, Kirsten Dunst, Billy Bob Thornton o Martin Freeman. En total, la serie ha estado nominada a 55 premios Primetime Emmy y ha ganado seis, incluyendo Mejor Miniserie por la primera entrega en 2014.

Dónde y cuándo se estrena

Los dos primeros episodios estarán disponibles el miércoles 29 de noviembre en Movistar Plus+, una semana después de su estreno en FX en Estados Unidos. El final de temporada se verá el 24 de enero de 2024.

