La cápsula del tiempo de 'Steven Universe': así nació la serie de animación y referente LGTB+ que cumple 10 años

Parece mentira, pero ya han pasado diez años desde que vimos por primera vez en pantalla a los personajes de Steven Universe, una serie de animación, fantasía y aventuras creada por Rebecca Sugar, que se animó a exprimir su talento en solitario después de trabajar en la exitosa Hora de Aventuras.

En esta serie, disponible en HBO Max, se cuenta la historia de un niño llamado Steven (Zach Callison), que en realidad es también el miembro más joven de un equipo de guardianes mágicos del universo. Junto a ellos aprenderá a dominar sus poderes y desenvolverse en un mundo a todo color donde prácticamente cualquier cosa es posible.

Detrás de esta historia está Rebecca Sugar, que hizo de este niño mitad humano y mitad gema uno de los personajes más queridos por los fans del formato animado, y un protagonista de una ficción que iba mucho más allá de las fronteras de cualquier otra serie destinada a un público infantil.

A lo largo de sus cinco temporadas, la serie de Cartoon Network también puso sobre la mesa temas como las relaciones que surgen entre personas del mismo sexo, lo que significa e implica un genocidio, qué son el consentimiento, el duelo u otros asuntos como el síndrome del estrés postraumático. Toda una innovación y un logro para una serie cuyo público tiene una edad media de entre los seis y los once años.

"Todo fue muy difícil al principio", recordaba Rebecca Sugar en una entrevista para Variety con motivo del décimo aniversario de la serie. "En ese momento, estábamos explorando personajes e historias LGBTQ+ -que en realidad no era algo posible-. Pero siento que conseguimos contar todo lo que esperábamos, aunque tal vez no en el orden exacto que teníamos previsto".

El origen de 'Steven Universe' Fotograma de la serie.

"Las primeras temporadas siempre son muy fascinantes", hizo memoria Sugar, recordando que fue hace diez años cuando se estrenó el primer episodio de la serie en Cartoon Network. "A medida que la serie avanzaba, todos nos desarrollamos como taquígrafos para dibujar a los personajes. En la primera temporada, estábamos bajo un intenso escrutinio, porque todos los que están por encima de ti querían asegurarse de que la serie funcione".

"Con Steven Universe fue algo interesante de ver, porque técnicamente la audiencia a la que nos dirigíamos eran niños de entre seis y once años. Parte de nuestro objetivo con la serie era romper esos límites, liberarnos de esas limitaciones y hacer algo que atrajera a una audiencia mucho más amplia y que al mismo tiempo fuera satisfactorio y cumpliera con nuestros objetivos principales".

[¿Cuántas personas hacen falta detrás de cámaras para preparar a 250 extras en una serie como 'La edad dorada'?]

Rebecca Sugar, que se identifica como persona no binaria, se acordó también de cómo fue centrarse a través de la serie en ese sector del público. "Creí que los niños de seis a once años también merecían mucha más atención, porque era muy limitado lo que se consideraba aceptable para ellos", dijo.

"Tuve un gran empujón desde el principio, que fue pensar 'Creo que esta serie podría ser muy bonita'. Estaba preocupada por si eso nos alejaba de nuestro objetivo, que tendría que parecer vanguardista. Porque todo, desde la paleta de colores que elegimos hasta la forma en que el cabello de los personajes, todo se miraba con lupa". Sin embargo, el proyecto no sólo salió adelante sino que tuvo un gran éxito, llegando a tener su propio spin off y hasta una película.

La banda sonora

Steven Universe en una secuencia de la serie.

Entre todos los aspectos que destacan de Steven Universe, uno de ellos es su banda sonora, repleta de canciones emblemáticas y que todos los fans recuerdan con cariño. Sin embargo, esta banda sonora podría haber incluido alguna que otra canción más, que quedó fuera por decisión creativa.

"Escribí varias versiones de Familiar y todavía tengo algunas por ahí guardadas. Soy un poco perfeccionista y bastante exigente y reharía muchas cosas varias de la serie otra vez", reconoció Sugar, revelando que algunas melodías se reciclaron como ideas y pasaron a formar parte de otras canciones que aparecieron después.

[HBO retrasa el regreso de 'The Last of Us', 'Euphoria' y 'The White Lotus', y el estreno del spin-off de 'It']

En ese sentido, también jugó un papel importante Estelle, una cantante que, además de prestar su voz para uno de los personajes, también ayudó a escribir algunas canciones de la serie. "Cada vez que escribía algo, hablaba con ella antes para saber qué pensaba sobre la idea", contó.

Por ejemplo, Rebecca Sugar destacó su trabajo en Here Comes a Thought. "Le dije que quería escribir una canción relacionada con la meditación. Estaba luchando contra ataques de pánico en ese momento y pensé 'quiero crear algo que no sea muy lento y que no te pida que disminuyas la velocidad. Cuando estás en ese estado, es realmente inútil que alguien te diga: más despacio, cálmate. Al menos para mí, que no pude hacerlo", explicó.

Una decisión importante

Uno de los momentos más memorables de la serie es la boda de Granate, una idea que se planteó desde el comienzo de la serie y que terminó aprobándose para incluirlo en la temporada 5. "Originalmente, la idea era para un único episodio donde se planteaba el hecho de 'por qué no casarte contigo mismo'. Granate se iba a casar consigo misma y originalmente lo iba a hacer Granate", relató.

"Cuando no pudimos hacerlo en ese momento, comenzamos a mirar hacia adelante y a tratar de encontrar una manera en la que pudiéramos incluirlo de la manera más impactante, pero también para que estuviera tan entrelazada con la historia que no pudiera no incluirse en la trama".

[Julian Fellowes: "La carrera espacial de Musk y Bezos es lo que habrían hecho en la Edad dorada si tuvieran cohetes"]

Después, Rebecca Sugar hizo referencia al vínculo entre Zafiro y Rubí, destacando la evolución de ambos personajes y cómo deciden que casarse es el siguiente paso a dar. "Tuvimos que hacernos preguntas difíciles, como ¿qué tienen estos personajes que hace que esto sea tan importante para ellos? ¿Cómo está cambiando su relación para que este sea el siguiente paso? Es una costumbre muy humana, ¿por qué les interesa?", se preguntó.

Personajes adicionales

"Hubo más gemas, se pueden ver en el libro de arte [Steven Universe: Art & Origins] (...) Dos de ellos eran Flint y Chert, dos cuarzos pacíficos que fueron rechazados por su grupo. Creo que eran realmente encantadores", explicó Rebecca Sugar sobre los personajes adicionales de Steven Universe que finalmente no salieron en la serie.

[Así es la temporada 2 de '30 monedas', según su reparto: "El delirio se convierte en el terreno de juego"]

"Cuando nos sentamos a empezar a hacer estos episodios, vimos que el número de personajes era muy grande. Iba a ser todo un desafío encajar tantos personajes en una sola toma y también darles brillo en cada momento. Así que lo redujimos a los que están en la serie".

Un posible regreso

Habiendo pasado estos años y habiéndose estrenado también la serie secuela Steven Universe Future, parece que el futuro de este universo está cerrado. Sin embargo, Rebecca Sugar no descarta traer de vuelta a estos personajes tan entrañables.

'Steven Universe'

"Agradecería mucho que todos los que estuvieran interesados hicieran mucho ruido y lo dijeran, porque me encantaría explorarlo. Creo que en el panorama actual, que haya una gran cantidad de demanda, es algo que resulta imposible de ignorar", animó a los fans de la serie.

"Adoro a estos personajes y a este mundo, y me encantaría volver a él. Y espero que, si todos los demás sienten lo mismo que yo, pueda surgir la oportunidad de hacerlo", admitió.

Sigue los temas que te interesan