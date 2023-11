Así es 'La pareja de al lado', la nueva serie de Sam Heughan tras 'Outlander', que estrena Movistar Plus+

Channel 4 ha publicado el esperado tráiler de La pareja de al lado (The Couple Next Door) la nueva serie Sam Heughan tras Outlander, un thriller oscuro sobre los límites del deseo que estrenará en España Movistar Plus+.

La serie explora en seis episodios la claustrofobia embrutecedora de los suburbios en un thriller dramático sobre los límites del deseo, la doble moral y las consecuencias de ser infiel en un entorno aparentemente idílico.

La historia que está basada libremente en la serie holandesa The Neighbors, trabajo de adaptación que ha corrido a cargo de David Allison, responsable del exitoso policial Marcella.

'La pareja de al lado'

La premisa

Evie (Eleanor Tomlinson) y su marido Pete (Alfred Enoch), un periodista de investigación, acaban de mudarse a una lujosa zona residencial en busca de un cambio de aires a la espera de su primer hijo.

Allí encuentran un entorno diferente a lo que están acostumbrados, con vecinos curiosos tras las cortinas y preocupados por el estatus. Por suerte, no tardan en hacer amistad con los vecinos de la casa de al lado: Danny (Sam Heughan), un atractivo policía de tráfico, y Becka (Jessica De Gouw), una glamurosa profesora de yoga, quienes viven una relación bajo sus propias reglas.

Cuando Evie pierde a su bebé por un aborto espontáneo, buscará consuelo en sus nuevos amigos. Con el tiempo, las dos parejas entablan una relación tan estrecha que los límites empiezan a difuminarse, hasta el punto de sumergirles en una compleja red de emociones y tensión sexual. Esta espiral culmina una noche con una traición que acaba teniendo complejas y devastadoras consecuencias para los cuatro.

Delante y detrás de cámaras

La pareja de al lado está protagonizada por Sam Heughan (Outlander), Eleanor Tomlinson (Poldark), Alfred Enoch (Cómo defender a un asesino) y Jessica De Gouw (Pennyworth) en los papeles de los cuatro protagonistas.

La serie ha sido sido creada y escrita por David Allison (Marcella), y está dirigida por Dries Vos (Caza al culpable, Profesor T). La productora británica Eagle Eye Drama se ha encargado del desarrollo para Channel 4 y Starz, la cadena de cable que ha adquirido los derechos de distribución en Estados Unidos. En Latinoamérica podrá verse en Lionsgate+.

Dónde verla en España

La miniserie de seis episodios llegará a Movistar Plus+ próximamente en una fecha sin concretar por la plataforma. Channel 4 tampoco ha confirmado aún la fecha de estreno en el Reino Unido.

