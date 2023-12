La historia jamás contada de Itziar Castro, la niña pelirroja que sufrió 'bullying' y a la que ponían bellotas en su pupitre

Todo son muestras de cariño. La trágica muerte de Itziar Castro a los 46 años en la madrugada de este viernes, 8 de diciembre, ha conmocionado a los rostros más conocidos de nuestro país. Sobre todo, porque la actriz siempre había sido una mujer muy comprometida con temas sociales como los abusos sexuales, la violencia de género o la igualdad de la mujer.

Ha fallecido en la piscina municipal de Lloret de Mar porque estaba preparando un espectáculo de natación sincronizada junto a Anna Tarrés (56 años). Al parecer, ha sufrido un fallo cardíaco que la llevó a parada cardiorrespiratoria.

Desde pequeña supo lo que era la discriminación. Su madre trabajaba en las cocinas de un restaurante porque no la dejaban salir "por ser fea" -tal y como confesó en Viajando con Chester- ya que tenía un angioma en la cara y a ella le hacían bullying en el colegio por su sobrepeso.

Itziar Castro

Le llegaron a pegar y le escondían bellotas debajo de la mesa llamándola "cerdita". Muchos de los que se metían con ella terminaron pidiéndole autógrafos. Para la exprofesora de interpretación de Operación Triunfo 2018 su progenitora fue un ejemplo a seguir ya que nunca se dio por vencida, soportó crueldades y "como tenía tanto carisma" llegó a ser maître del restaurante.

A medida que fue creciendo se hizo más fuerte. En el colegio le seguían insultado y pegando, pero ella lo aguantaba estoicamente porque "si no me hubiese querido cuando me hacían bullying y me pegaban, no estaría aquí hoy", confesó a principios de este año en La Roca. Lanzó un mensaje al mundo: "Las palabras tienen el poder que nosotros les queramos dar, y las tenemos que relativizar", dijo en el programa de Nuria Roca (51).

Se mostró sin filtros y siempre combatió a los que le recriminaban que hacía apología de ser gorda. La actriz nominada al Goya a la mejor actriz revelación por Pieles en 2018 tenía muy claro que "ser diferente me ha ayudado a conseguir papeles pero no hago apología de estar gorda. No todas las gordas estamos gordas por comer". Y era cierto.

Itziar Castro en la presentación de 'La llamada' en Barcelona. Luis Fernando Romo EL ESPAÑOL

Padecía Lipedema, una enfermedad inflamatoria debida a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. El lipedema se traduce en que la pierna sea más gruesa, lo que aumenta el riesgo de tener trombos en la pierna y producir una embolia de pulmón.

Tampoco escondía Itziar su homosexualidad. Siempre le habían gustado las mujeres y estaba encantada de apoyar causas del colectivo LGTBIQ+. De pequeña había pocos referentes a los que aferrarse para apaciguar el sufrimiento, Itziar encontró a Martina Navratilova, pero poco más. Con el tiempo, a ella le convirtieron en uno.

Le encantaba disfrutar de las pequeñas cosas en los viajes. En Sitges callejeaba por las calles estrechas que rodean la iglesia San Bartolomé, en San Sebastián se volvía como loca mirando la playa de la Concha mientras tomaba un café, en Barcelona solía llevar a sus amigos a los pies del Tibidabo, concretamente al Observatorio Fabra para apreciar las vistas de la ciudad y cuando en Madrid se sentía sofocada por el calor no le importaba montar en moto para darse un chapuzón al pantano de San Juan. La actriz de Vis a vis era una valiente. De Barcelona al cielo.

Adiós a la querida actriz

Castro falleció por una parada cardiorrespiratoria mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada en la piscina municipal cubierta de Lloret del Mar, según adelantó EFE por fuentes del ayuntamiento de esa localidad.

Se encontraba allí acompañando a la exentrenadora del equipo español de natación sincronizada Anna Tarrés, que preparaba un espectáculo con el Club Natación Kallípolis, con sede en Barcelona, con motivo de su 55º aniversario, que está previsto que se celebre el 17 de diciembre en la piscina del Club Atlético Barcelona.

Mientras presenciaba las pruebas de luz para ese espectáculo, Castro sufrió una indisposición pocos minutos después de la una de la madrugada, por lo que fueron alertados los servicios de emergencias, que realizaron maniobras de reanimación hasta que, alrededor de las dos de la madrugada, verificaron su fallecimiento, según las fuentes.

Itziar Castro en la alfombra rosa de la película 'Barbie'. A. Pérez Meca Europa Press

El cuerpo fue trasladado al instituto de medicina legal de Girona para que le sea practicada una autopsia que certifique las causas de la muerte. Como es habitual en estos casos, los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias y enviarán el atestado al juzgado de guardia. Fuentes del consistorio de Lloret han señalado también que el funeral de Itziar Castro no se celebrará en esta localidad, aunque no han podido concretar si las exequias tendrán lugar en Barcelona, su ciudad natal, o en Madrid, donde residía.

En un comunicado difundido por su agencia de representación, Bedelka Talent, su familia y amigos han destacado la "huella imborrable" que deja la intérprete catalana. "No solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias", indican a la vez que ensalzan "su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social". "Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos", añade la familia, que pide respeto a su privacidad durante el periodo de duelo.

