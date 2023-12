La dura carta que dejó Itziar Castro una semana antes de morir: "Te dirán que eres insana y querrán que sufras"

Hace nueve días, la actriz Itziar Castro escribía una conmovedora carta que se dedicaba a sí misma y que compartía con sus seguidores de Instagram. La intérprete parecía hacer un balance de sus 46 años sin imaginar que poco más una de semana después perdería la vida.

Itziar Castro ha muerto en la madrugada de este viernes, 8 de diciembre, mientras nadaba en una piscina de Lloret de Mar (Girona).

A continuación, la carta íntegra que escribió. La actriz acompañó el texto con una foto de su infancia. Itziar, en sus palabras, le hablaba a aquella niña catalana que tantos sueños tenía por cumplir.

[Muere la actriz Itziar Castro a los 46 años por un paro cardiaco mientras nadaba]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Itziar Castro (@itziarcastro)

Querida Itzi, te diría tantas cosas. Cosas como que sigas soñando, que soñando fuerte y con mucho esfuerzo se consiguen los sueños. Que una vez conseguidos no todo es de color de rosa, al contrario, que hay momentos duros, tristes, solitarios… Que habrá insultos, golpes, piedras en el camino, pero también mucho amor, cariño, admiración… Que sin quererlo serás espejo para muchos/as/es, (ah, sí, habrá más géneros que dos, y las niñas no tendréis que querer ser chicos para poder pilotar aviones o ser campeonas del mundo en fútbol), que eso te hará sentirte más pesada y cierto vértigo, pero que las ganas de vivir de muchos, serán en parte (y te lo dirán) gracias a tu empatía, sororidad, generosidad, lucha y poner el cuerpo siempre, que eso desgasta y a veces querrás meterte en la cueva, pero valdrá la pena.

Que echarás de menos a más personas de las que te gustaría, pero que otras siempre estarán cerca para sostenerte, cómo tú a ellos. Que la familia elegida es indestructible y que en los momentos de "no puedo más" te harán reír, entre lágrimas, muy melodramático todo cómo a ti te gusta.

Que esos que te insultan y te agreden serán tus fans, (sí, tus fans, porque cómo te he dicho los sueños se cumplen) y te pedirán perdón.

Que el mundo evolucionará tan rápido que todo parecerá nuevo, por eso hay que tener memoria y no olvidar, y no bajar la guardia, para no caer en los mismos errores y para no perder lo conseguido en libertades y derechos humanos.

Que podrás amar sin miedo, aunque algunas personas sí lo tendrán y eso te romperá en mil pedazos el alma, pero te servirá para crear arte y belleza.

Que habrá momentos de dolor, emocional y físico, que te dirán que eres insana, y a pesar de cuidarte, algunos querrán que sufras, porque el odio te acechará, ¿pero sabes cuál es el mejor remedio para ello? La felicidad, el auto cuidado, el amor propio… aunque a veces no sepas dónde está, está.

Y si a pesar de todo lo positivo que te digo no tienes ánimo, mira esta foto y acuérdate de toda esa ilusión que tenías por conseguir esos sueños y ahora, date las gracias.

PD: tenemos que abrazar más a nuestra niña interior.

Sigue los temas que te interesan