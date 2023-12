El acto al que Itziar Castro iba a acudir este domingo y que anunció antes de morir: hablamos con su equipo

España entera llora la inesperada muerte de Itziar Castro. Pero el dolor es mucho más fuerte, si cabe, en quienes la conocieron de cerca, en aquellos con los que compartió largas jornadas de trabajo y con los que todavía tenía proyectos por cumplir. El más próximo, este domingo, 10 de diciembre, a las 12 del mediodía.

Horas antes de perder la vida, con apenas 46 años y mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada en Lloret de Mar, la propia Itziar se hacía eco de este trabajo: la última acción colectiva de Acción Comadres, titulada Se acabó. "¿Te vienes?", preguntaba Castro a sus followers tras publicar la información de la charla, al ritmo de Canción si miedo.

La actriz catalana tenía previsto subirse al escenario de la Sala Mirador de Madrid junto a un selecto de grupo de mujeres con las que abordaría "relatos cotidianos en torno a las violencias machistas". Itziar Castro compartiría escena con María Botto, directora de la propuesta, y las periodistas Cristina Fallarás (55 años) y Karmele Marchante (77).

[La dura carta que dejó Itziar Castro una semana antes de morir: "Te dirán que eres insana y querrán que sufras"]

Itziar Castro promocionó el que sería su próximo proyecto horas antes de morir. Instagram

Todas, como no podía ser de otra manera, se encuentran completamente consternadas con la partida de la actriz de Vis a Vis. "Estamos aún en shock", ha confesado Cristina Fallarás a EL ESPAÑOL tras conocerse la noticia y mientras decidía, junto al equipo de Acción Comadres, si continuarían o no con la presentación del proyecto. En esta misma línea se ha mantenido Karmele Marchante. La comunicadora catalana, amable y cercana, también ha atendido a este medio, mostrando su conmoción por la pérdida de Itziar.

En un primer momento, ninguna de las periodistas sabía cómo actuar. La decisión final llegaría después de una reunión entre todo el equipo. Finalmente, se ha decidido suspender el acto "en señal de respeto y duelo", tal y como han informado en un comunicado.

"Se nos ha ido nuestra querida compañera y amiga Itziar Castro. Aún resulta difícil encontrar las palabras para describir todo lo que, en su generosidad, nos ha regalado, todo lo aprendido junto a ella", comienza el texto disfundido por Acción Comadres. "Su compromiso contra toda violencia, su generosidad y su enorme valía personal y profesional la llevaron a unirse a nosotras, en esta ocasión contra la violencia sexual", recuerda el comunicado.

"Itziar Castro siempre ha estado a nuestro lado, apoyándonos, aportando su testimonio, poniendo el cuerpo, su insobornable feminismo y su lucha por el respeto a toda diversidad. Su valentía ha sido inspiración y ejemplo para muchas personas de distintas generaciones", rememora el texto. "Desde la compañía de teatro político feminista Acción Comadres nos unimos al pesar general por el fallecimiento de nuestra querida compañera. Itziar Castro ha hecho de la nuestra una sociedad mejor. Y nos ha hecho mejores a nosotras", concluyen las mujeres que forman parte del equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Fallarás Sánchez (@cfallaras)

El dolor por el fallecimiento de la actriz catalana también ha quedado plasmado en las cuentas personales de quienes forman parte de Acción Comadres. "Amiga feminista, generosa, alegre… Y buena compañera llena de vida y proyectos. Pasado mañana íbamos a compartir cartel de Acción Comadres en la Sala Mirador. Estamos todas en shock y todavía no sabemos qué haremos. En esta foto, en la inauguración de una exposición, fue la última vez que la vi. Mi tristeza es infinita porque compartíamos muchas cosas. Siempre estarás en mi corazón, querida Itziar", ha expresado Karmele Marchante en su cuenta de Instagram.

Cristina Fallarás, por su parte, le ha enviado un mensaje de agradecimiento: "Gracias por las atenciones, por los ánimos, por estar pendiente siempre, por el sostén, por la generosidad. Gracias por tu valentía, tu fortaleza y tu vulnerabilidad, por ser espejo de vida en momento dificilísimos. Gracias por tomar partido y por poner el cuerpo. Aquí permaneces, entre nosotras. Gracias por tantísimo. En nombre de mis familias y en el mío propio".

Tanto la directora de Acción Comadres como la Sala Mirador, también le han dado su último adiós a la intérprete, aún sin creer la noticia. "Eras energía pura, siempre buscando nuevos horizontes, siempre presente, siempre ayudando. Si no sabíamos algo, alguien decía 'pregúntale a Itziar', tú sabías. Te echaré de menos, te echaremos todas de menos. Este domingo nos íbamos a ver. Todavía no me creo que esto no será así. Un abrazo fuerte a su familia y a todas aquellas personas que la querías", ha escrito María Botto.

Desde el perfil de la Sala Mirador han destacado su "talento" y su "incansable activismo por una sociedad más igualitaria y mejor para todas".

[De Irene Montero a Sara Sálamo: las personalidades que lloran la muerte de la actriz Itziar Castro]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karmele Marchante (@karmele.marchante)

No resulta extraño que Itziar Castro fuera invitada a compartir cartel con referentes del feminismo. Además de ser conocida por sus papeles en el mundo de la interpretación, la actriz siempre aprovechó su altavoz para defender esta causa en pro de las mujeres, así como el movimiento LGTBIQ+ y la diversidad corporal.

Una semana antes de morir, la propia Itziar hacía un alegato al feminismo escribiendo una dura carta que dedicaba a sí misma. "Sin quererlo serás espejo para muchos/as/es, (ah, sí, habrá más géneros que dos, y las niñas no tendréis que querer ser chicos para poder pilotar aviones o ser campeonas del mundo en fútbol)", expresaba en sus redes. La intérprete parecía hacer un balance de sus 46 años sin imaginar que poco más una de semana después perdería la vida.

Itziar Castro falleció en la madrugada de este pasado viernes, 8 de diciembre, en la piscina municipal cubierta de la localidad gerundense de Lloret de Mar mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada. Tras sentirse indispuesta y ser atendida por los servicios de emergencias, murió por una parada cardiorrespiratoria a los 46 años.

Sigue los temas que te interesan