Esta era la enfermedad crónica y degenerativa que sufría Itziar Castro y que la hizo pasar por quirófano

Hace apenas unas horas se conocía el triste e inesperado fallecimiento de Itziar Castro a los 46 años. Ha sido la directora de su agencia de representación, Gabriela Defty, quien ha confirmado su muerte.

Una vez conocida la noticia, el mundo del entretenimiento y del cine se ha volcado para transmitir sus condolencias a través de las redes sociales. La actriz ha muerto en la madrugada de este viernes, 8 de diciembre, a causa de un paro cardiaco mientras nadaba en una piscina de Lloret de Mar (Girona).

Además de ser conocida por sus papeles en el mundo de la interpretación, Itziar Castro aprovechó siempre el altavoz que tenía para defender el feminismo, el movimiento LGTBIQ+ y la diversidad corporal. De hecho, durante los últimos años puso rostro a una enfermedad crónica y degenerativa que padecía y que descubrió gracias a sus seguidores: el lipedema. Este diagnóstico nada tiene que ver con su fallecimiento, cuyas causas se conocerán una vez que se le practique la autopsia.

Fue durante la cuarentena, en 2020, cuando la intérprete de Vis a Vis realizó un reto a través de su cuenta de Twitter: recrear un cuadro de Fernando Botero. La publicación se hizo viral y recibió tanto opiniones a favor como en contra. Fue gracias a esta idea que un seguidor descubrió la enfermedad que padecía y de la que no era consciente.

"Tienes lipedema. Una enfermedad inflamatoria debida a la acumulación de grasa que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moratones", comentaba este usuario. Instantes después, tal y como reveló en su momento, comenzó a buscar por Internet qué era esa enfermedad. Muchos han confundido durante años la enfermedad con un diagnóstico de celulitis.

"He descubierto que tengo una enfermedad genética. El lipedema es una enfermedad progresiva que afecta mayoritariamente a mujeres y que se caracteriza por una acumulación de grasa patológica predominantemente en miembros inferiores. Estas células de grasa enfermas van acumulando agua y grasa aumentando de tamaño paulatinamente", explicaba Castro a través de su cuenta de Instagram.

Meses después, comenzaría un largo camino por el que tendría que hacer frente a esta enfermedad: "Mis análisis siguen siendo perfectos, las tiroides están perfectas, pero tengo que ponerme en manos de los médicos para iniciar un proceso, operarme y quitarme esas acumulaciones de grasa".

Era en octubre de 2020 cuando Itziar comenzó el preoperatorio, tal y como relató a sus seguidores. "Después de varios drenajes linfáticos y cuidados varios, hemos reducido el edema y el volumen de las piernas y con la dieta he bajado 15 kilos en tres meses con ensayos, funciones, viajes y vacaciones de por medio. Todo esto para poder operarme sin riesgos", explicaba.

En su caso, el lipedema estaba bastante avanzado y podía llegar a provocarle infecciones. Una operación que se realizó cuando pesaba 130 kilos: "Me voy a operar. No es por estética, es por salud. Siempre he dicho que soy una gorda feliz. Me gusta mucho mi cuerpo y sólo adelgazaría y tomaría medidas por salud".

