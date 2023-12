Diana Patricia, la otra hija de Paco Marsó: de su paso por la cárcel por un delito de robo a la tensión con Concha Velasco

El productor Paco Marsó, fallecida en 2010 a los 62 años a causa de un derrame cerebral, fue el hombre más importante en la vida de la también malograda Concha Velasco. Padre del hijo menor de la artista, Paquito (43 años) -como lo llama su entorno-, y progenitor legal de Manuel Martínez Velasco (47), Marsó fue un importante productor teatral y junto a Velasco emprendió rompedores proyectos.

Cierto es que al lado de Marsó la eterna chica yeyé se aventuró en grandes producciones que, finalmente, no obtuvieron el éxito esperado. Paco y Concha protagonizaron una intensa historia de amor que duró hasta el año 2005, momento en que ambos decidieron romper su matrimonio.

Marsó añadió una hija al matrimonio, Diana Patricia, fruto de su romance con una alemana de nombre Brigitte. Una mujer que, si bien cuenta con un historial un tanto polémico y protagonizó algunas tensiones con Concha Velasco en vida, ahora EL ESPAÑOL ha podido confirmar que todo esto quedó en el pasado, y que hoy Diana Patricia es una más en la familia Martínez Velasco.

Su relación con Concha recuperó la cordialidad y en el último tramo de la vida de la vallisoletana hubo un trato tan frecuente como afectuoso. De hecho, Diana Patricia estuvo presente, como pudieron atestiguar las fotografías, en el último adiós a Velasco en la catedral de Valladolid, el pasado domingo 3 de diciembre.

En el funeral, multitudinario, Diana Patricia tomó asiento en la primera fila de la bancada de la iglesia. Un gesto que, sin duda, evidencia la estrecha relación que vivió con Velasco y su cercanía con sus hermanos por parte de padre, Manuel y Paco.

La primogénita de Paco Marsó cuenta con un pasado complicado. Cumplió una condena de dos años de cárcel por un delito de robo junto a su por entonces pareja sentimental, Enrique Lorente. La condena para él, acusado de cometer cuatro atracos, se extendía hasta los seis años.

La puesta en libertad de Diana se produjo en 2007, al no contar con antecedentes penales y haber reparado la responsabilidad civil. Nada más abandonar la cárcel, Diana aseguró estar "muy feliz", y sostuvo que "lo primero que quería hacer era ver a su hijo". Más tarde, ella y su padre se fueron a comer juntos.

Así lo contó Marsó, que dijo sentirse también "muy contento" por la liberación de su hija. Puntualizar que Diana Patricia y su pareja, Enrique Lorente, residentes en Pozo Alcón (Jaén), crearon en dicha localidad una empresa de compraventa de obras de arte.

Los medios de comunicación de entonces se hicieron eco de la persecución a tiros de ambos en Cuevas del Campo, en Granada, en la que intentaron huir en un vehículo conducido por la hija de Paco Marsó. Un incidente que se saldó con la detención de ambos el 24 de octubre de 2006, acusados de cuatro atracos en la zona norte de la provincia.

Lorente fue acusado de ser el presunto autor material de los asaltos a mano armada de tres entidades bancarias malagueñas. Por otro lado, la Policía relacionó a Diana Patricia con, al menos, uno de los atracos, que se llevaban a cabo con una pistola simulada con el fin de conseguir fondos para pagar deudas de sus malogradas iniciativas empresariales.

Esta controvertida época afectó y mucho a su relación con Concha Velasco. "Somos una familia y siempre lo hemos sido", manifestó Diana Patricia en 2010, justo cuando su padre sufrió el derrame cerebral. No obstante, lamentablemente, no siempre fue así. Concha y Diana Patricia se trataron como madre e hija, pero algo cambió entre ellas.

Pese a que ambas se mostraron unidas en el entierro de Paco Marsó, meses después, en 2011, Concha fue más clara que nunca. "A mí, los únicos que me interesan son mis dos hijos. Los demás no me importan. Con Diana Patricia no tengo relación. Además, tampoco tengo porqué tenerla", aseguró Velasco en conversación con Vanitatis.

Tal como apuntó el citado medio, Diana recriminó de forma pública a la actriz no haber estado a su lado durante los malos momentos, extremo que no habría sentado nada bien a Velasco. Fue un tiempo complicado en que ambas optaron por no hablarse. Sin embargo, la vida misma lo suavizó todo y un buen día, según relatan a este periódico, ambas volvieron a unirse.

En los días previos al deceso de su padre, Diana Patricia se sinceró en el extinto El programa de Ana Rosa: "Él vino a visitarnos para celebrar el cumpleaños de mi hijo y estaba fenomenal. Yo le vi muy bien, de verdad. Cuando acabamos de cenar dijo que se encontraba mal y todos pensamos que habría sido por el marisco. Entonces llamamos al 061, le miraron y fue cuando se lo llevaron".

Y remachó: "Nosotros somos una familia y siempre lo hemos sido. Mi padre cometió errores, como todo el mundo, pero es un hombre muy bueno. Una Concha Velasco persona extraordinaria".

Por otro lado, Paco Marsó, tras su divorcio de Concha Velasco, mantuvo un romance con otra mujer, cubana de nacionalidad, llamada Diosi. De su historia nació la última hija de Marsó, Gabriela. Velasco admitió nunca conocer a Diosi. "De eso que se encarguen mis hijos. No es mi negociado", aseveró.

El amor de Concha

Hace un tiempo, Concha Velasco se sinceró sobre su tormentoso amor por Paco Marsó. "Todavía sueño con él", explicó, hace unos meses, Concha Velasco refiriéndose a su exmarido. Ha sido en el programa Un año de tu vida, que presenta Toñi Moreno (50) en Canal Sur. Allí, Concha ha hecho un repaso de los amores de su vida y, cómo no, el nombre de Paco ha salido a la palestra.

"Muchos piensan: 'Qué mala suerte tuvo con Paco, pero cuántas veces le fue infiel'", relataba Concha, pero ella siempre alegó que estuvo toda la vida muy enamorada. La veterana actriz se sinceró completamente con la presentadora andaluza sobre la relación que tuvo con el padre de sus hijos. "Paco fue un mal marido, pero un gran empresario. Pienso mucho en él, sueño con él. No resucitaría a mi madre ni a mi padre, pero él… Tenía muchas cosas buenas", añadió la Velasco.

