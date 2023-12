Vicente Vallés, sobre los que le tildan de ser un periodista "de derechas": "Los análisis siempre llevan crítica"

Vicente Vallés ha logrado consolidarse como el principal referente informativo de los últimos años. Los informativos que presenta, la segunda edición de Antena 3 Noticias, se han erigido como los más vistos de los últimos 40 meses y el pasado noviembre obtuvo la mejor cuota de los últimos cuatro meses. No obstante, el reconocido informador no ha estado exento de ataques por sus editoriales. Es más, ha sido calificado en varias ocasiones como “periodista de derechas”. Ante tales palabras, el madrileño no ha dudado en pronunciarse.

El comunicador ha concedido una entrevista a El Economista, en la que se le ha preguntado de manera frontal estas acusaciones. “Esto tiene una explicación sencilla. Soy un firme seguidor de lo que en el periodismo anglosajón llaman ‘análisis de noticias’. No somos lectores de teletipos. Aquí te ponen etiquetas los que tienen una etiqueta muy definida”, comenzó explicando en la entrevista, señalando que “los siempre llevan crítica”.

“Al hacerlo en un contexto, con un Gobierno, parece que siempre críticas al mismo. Cuando gobierne otro partido, si eso pasa alguna vez, se llevará su análisis”, especificaba. Dado que usó una frase que llamó la atención del entrevistador, éste le preguntó a qué refería con lo de “si eso pasa alguna vez”. “Me refiero más bien a si me va a tocar contarlo cuando haya un cambio o estaré haciendo otra cosa”, señalando así que no veía un eterno gobierno liderado por Pedro Sánchez.

[La huella de José María Carrascal que sigue viva en Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana y Pablo Motos]

Vallés señala que “mide mucho” lo que comenta públicamente y que da “muchas vueltas” a lo que comparte. “Quizá visto después piense que algo era matizable”, reconoce. Cuando le preguntan sobre ser un líder de opinión y que tenga el poder de influir en quien gobierno, Vallés rechaza tener esa autoridad. “Nosotros establecemos debates, pero no decidimos quién manda. Esa decisión la toman los ciudadanos en las urnas”.

Ahora bien, el comunicador de 60 años sí que considera que los medios de comunicación tienen cierto grado de influencia a la hora de proponer un debate dentro de la opinión pública. “Lógicamente, los medios tienen capacidad de influencia, que es incomparable con la que tienen los líderes políticos, como debe ser”, señala. Vallés, además, ha señalado que no tiene por costumbre hablar con políticos, es más, considera que es “mejor ser distante”.

Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias'. Atresmedia

“Tengo la buena costumbre de hablar con los políticos lo menos posible”, comparte, aunque sí reconociendo que “hubo un tiempo que era al revés”. En ese sentido, habla de su etapa de juventud, cuando trabajó de reportero. “Intentaba hablar todo lo posible, cuando hacía periodismo de calle, en el Parlamento. [...] Ahora me toca analizar la información y conviene tomar distancia. Hablo con políticos lo justo, que es casi nada, y no tengo citas con ellos”, argumenta, recalcando que lo que “da independencia” es alejarse “de las personas sobre las que toca informar”.

Vallés, quien también fue muy crítico durante las legislaturas gobernadas por Mariano Rajoy y ha cubierto los dos últimos gobiernos de Felipe González, las dos tanto de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Rajoy, no considera que la clase política actual sea peor. “Ahora es tensísimo, pero no es peor. ¿Que los políticos de ahora son peores? Creo que no tenemos la mejor generación posible, pero esto se podría haber dicho en generaciones anteriores y se dirá después”, señala.

