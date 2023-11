Vicente Vallés atiza como nunca a Feijóo por cómo se burla de Pedro Sánchez: "Ha ido demasiado lejos"

Vicente Vallés ha sorprendido a su parroquia después de que en su informativo diario, el más visto cada día, haya atizado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo por un comentario que había realizado horas antes en Espejo Público.

"Hoy Alberto Núñez Feijóo en el programa Espejo Público de Antena 3 ha ido mucho más lejos de lo que cabe esperar de un líder de la oposición que pretenda guardar unas mínimas normas de urbanidad por muy enfrentado que esté al presidente del Gobierno. Tan lejos ha ido que ha ido de demasiado lejos", ha dicho el periodista antes de dar paso a un vídeo.

En él, el gallego ataca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el día de la investidura soltó alguna que otra carcajada al recordar que Feijóo había argumentado que no había sido investido presidente porque "no quería".

"Hay un tic patológico ahí que sería bueno que usted trajera aquí un especialista para saber si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal o, por el contrario, hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor", dijo el popular ante Susanna Griso.

Unas declaraciones que no han gustado nada en el PSOE, que ha denunciado que Feijóo ha cruzado "todas las líneas de la decencia". "Es la demostración de que cuando no se tienen ideas, cuando no se tienen argumentos, porque no se sabe qué decir, se recurre exclusivamente al insulto y a la descalificación, que es lo que lleva haciendo el Partido Popular desde hace demasiado tiempo".

Según el portavoz socialista, Patxi López, estas declaraciones son fruto de que Feijóo "ha convertido en rabia y en rencor su frustración por no ser presidente del Gobierno". "Y sobre la rabia y el rencor no se puede construir nada positivo, no se puede edificar ningún proyecto político que merezca la pena".

Vicente Valles a Feijoo por la risa de Sánchez pic.twitter.com/q6XD1HEMFa — TVMASPI (@sebas_maspons) November 21, 2023

