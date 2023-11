Juan del Val desvela en laSexta la sorprendente cláusula que ha tenido que firmar en su nuevo contrato como escritor

La amnistía no fue el único tema del que habló Juan del Val en La Roca, el programa que presenta su mujer, Nuria Roca, y que anotó por cierto su mejor dato de lo que llevamos de temporada. El colaborador y guionista de El Hormiguero reveló a la audiencia un dato un tanto sorprendente después de que el programa recomendara un libro.

Nacho García aconsejó a los espectadores que diesen una oportunidad a las memorias de Britney Spears. "La biografía de Barbra Streisand tenía mil páginas; esta son 276. Letra grande, bien interlineado y mucho turrón", aseguró el tertuliano, a lo que la presentadora añadió: "A mí me apetece leérmelo.

Fue entonces cuando Juan del Val destapó una curiosa cláusula que ha tenido que firmar de cara al futuro por culpa del avance de la ciencia. "Estaba viendo lo de la Inteligencia Artificial, lo de las máquinas... Y, fíjate, os cuento una curiosidad. Yo he firmado ahora el contrato de la siguiente novela con el Grupo Planeta y es la primera vez que aparece una cláusula ya que he tenido que firmar sobre la Inteligencia Artificial", aseguró.

Al escucharle, Nuria quiso saber más sobre el contenido de ese apartado. "¿Y qué pone?", preguntó. "Me comprometo a que está prohibido utilizar la Inteligencia Artificial para parte o el todo del próximo texto", resolvió, mientras que la presentadora insistió en que "dentro de poco, todos vamos a tener este tipo de cláusula en nuestros contratos".

Esta no fue la única anécdota que contaron los rostros de La Roca este domingo. Precisamente, la presentadora quiso sincerarse sobre el percance que tuvo cuando estaba embarazada de ocho meses, allá por 2006. Ese año, laSexta acababa de comenzar sus emisiones y había echado el resto comprando los derechos del Mundial de fútbol. En este contexto, el programa recordó el desmayo que tuvo Julen Lopetegui en directo.

"Pero, ¿se cayó? O se desmayó? Es que podría haber muerto", espetó Nuria, a lo que sus compañeros se encargaron de aclarar que el exseleccionador nacional sufrió una bajada de tensión. En ese momento, la presentadora se atrevió a contar que le ocurrió algo parecido: "Yo estaba embarazada de ocho meses y, antes de empezar un programa en directo, me caía. Me desequilibré por la panza y me caí como un bolo. Al minuto de pasar eso, tuve que empezar a presentar".

