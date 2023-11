Nuria Roca revela el incidente que sufrió antes de entrar en directo en televisión mientras estaba embarazada

Nuria Roca (51 años) se ha mostrado en su línea habitual este domingo, 12 de noviembre, al desvelar una de las anécdotas mejor guardadas de uno de sus directos televisivos. En el programa La Roca, la presentadora ha querido recordar uno de los momentos inolvidables que vivió en el año 2006, cuando estaba embarazada de ocho meses.

Como es habitual, en el programa que presenta durante las tardes del domingo en La Sexta, Nuria Roca ha recordado cómo fueron sus días en la televisión durante los últimos meses de su embarazo. Aunque, para ilustrarlo de la mejor forma posible, el equipo de Atresmedia Televisión mostró imágenes de Nuria Roca en la gran pantalla y de rostros habituales en los inicios de la cadena.

En esta línea, durante el repaso con los colaboradores del programa, los espectadores pudieron ver el percance de Nuria Roca cuando se encontraba en directo. Cada domingo, la presentadora inicia su programa con vídeos de archivo de Atresmedia para recordar los momentos más icónicos de los programas de televisión de la cadena.

Los hechos ocurrieron después de que Berni Barrachina recordara el desmayo que sufrió en directo Julen Lopetegui cuando en 2006 analizaba el Mundial de Fútbol. En este momento, se cayó al suelo y el presentador de ese programa, Patxi Alonso, dio paso a la publicidad. "Esto es así, nos vamos a publicidad", dijo entonces.

Después de la emisión de estas imágenes en el programa, empezó la tertulia con los colaboradores. Aunque, Nuria Roca hizo una especial petición a sus compañeros de programa: "Por favor, si algún día me caigo, no lo hagáis así", dijo riéndose. Además, lo que no le quedó claro a la presentadora es lo que le pasó en realidad a Julen Lopetegui. "Pero ¿se cayó? ¿O se desmayó? Es que podría haber muerto", preguntó.

"Al minuto, tuve que empezar a presentar"

Al hilo de esta tertulia, Nuria Roca se sintió identificada con esta situación. Por eso, decidió confesar a sus espectadores una situación que ella misma vivió cuando estaba en directo. "Yo estaba embarazada de ocho meses y, antes de empezar un programa en directo, me caí", ha explicado la presentadora. "Me desequilibré por la panza y me caí como un bolo. Al minuto de pasar eso, tuve que empezar a presentar", ha añadido.

Asimismo, la presentadora de La Roca quiso tranquilizar a la audiencia y reveló que se trató de un susto que no llegó a más. Sin embargo, los colaboradores del programa se quedaron preocupados ante el relato de Nuria Roca, sobre todo, porque se encontraba en avanzado estado de gestación mientras estaba trabajando.

Nuria Roca y Juan del Val.

Nuria Roca presenta el magacín de la tarde de los domingos en los que analiza los temas de actualidad en un tono de humor junto a los colaboradores, entre los que se encuentra su marido Juan del Val.

La pareja lleva más de 20 años junta y, además de gestionar varias empresas, son colaboradores habituales de El Hormiguero, el espacio televisivo de Antena 3 donde también comentan la actualidad del día junto a Pablo Motos.

