Ana Rosa Quintana tienta a Juan del Val para volver a ‘TardeAR’: “Vente más días, ¿o no te van a dejar?”

Juan del Val está vinculado profesionalmente Atresmedia, y lo vemos como colaborador en formatos como La Roca de laSexta y El Hormiguero de Antena 3. Este lunes, sin embargo, le vimos en Telecinco, pero porque acudía en calidad de invitado, para presentar su nuevo libro, Bocabesada. En concreto, visitó TardeAR, y allí charló con Ana Rosa Quintana.

La presentadora comenzó el encuentro echando flores al marido de Nuria Roca, pues aseguró haber disfrutado mucho la lectura del libro. “Hay una cosa que reivindico absolutamente en la escritura, que es la palabra entretenida, el entretenimiento, y ya con eso me vale. Si te lo has pasado bien durante estos días”, le decía el escritor.

“¿Por qué sales tú en todas tus novelas?”, preguntaba la presentadora, en referencia a un personaje que se asemeja al propio Juan, y que es guionista. “Bueno, a lo mejor es una falta de imaginación. de lo que vivo, de lo que he vivido, de lo que me ha pasado”, reconocía Juan del Val en ese sentido, y detallando que la acción se desarrolla en Nueva York, ciudad a la que ama y a la que se escapa cada vez que tiene ocasión. “A mí Nueva York me provoca una emoción muy muy interesante”, exponía en ese sentido.

Ana Rosa Quintana quiso entonces hablar de política con Juan del Val. “Tú eras un tío de izquierdas, ¿no? Pero repartes a diestro y siniestro”, introducía la comunicadora de Usera. “Has dicho eras en pretérito imperfecto. Yo me sigo considerando izquierdas, lo que pasa es que hay un cierto malentendido, cuando criticas a Pedro Sánchez, inmediatamente, después te colocan en un grupo de fachas. Pero a mí esto me suena bastante lejano, y también te digo algo, me da bastante igual”, reconocía.

Antes de ser escritor, Juan del Val trabajó en la construcción, y luego se “coló” en el periodismo, en la sección de toros de un periódico. “El salto de ser guionista con Pablo Motos a escribir tus novelas tus propias novelas, ¿cómo es ese salto?”, siguió preguntando Quintana, sin omitir el nombre del presentador de Antena 3. Ahí, del Val le explicó que cuando publicó su primera novela aún no trabajaba con Pablo Motos, y que el proceso de ser guionista y escritor guarda similitudes, aunque es “otro idioma”.

En el tramo final del programa, Juan del Val se integró en la mesa de TardeAR y charló con otros colaboradores como Javier Sardà. Justo antes de acabar, y mientras pasaban los títulos de crédito, Ana Rosa aprovechó para lanzarle una propuesta al invitado del día. “Nosotros, hasta mañana. Vente más días, Juan del Val, ¿o no te van a dejar?”, bromeaba Quintana, a lo que Juan le respondía: “Los que tú quieras”.

