Sergio Dalma relata en ‘El Hormiguero’ su experiencia con el bótox: “Parecía Carmen de Mairena”

Este lunes, Sergio Dalma visitaba El Hormiguero en lo que suponía su entrevista número 14 con Pablo Motos. “Estaba como un flan”, reconocía el artista, que llevaba apartado más de un año de los medios por la grabación de su nuevo álbum, Sonríe, que suponía su trabajo número 22, y que ha editado en formato vinilo. “Me hace mucha ilusión”, decía en referencia al formato, que le recordaba a cuando él escuchaba sus discos en un tocadiscos de maleta. “Soy muy viejuno”, bromeaba el artista eurovisivo.

En ese sentido, el catalán explicó cómo cuando realizó su primera grabación, con el tema Esa chica es mía, él ayudó “endiscar” los vinilos, y que desde su casa discográfica le contaban que hacia el final del disco las canciones se escuchaban peor, y que ahí se ponían “las menos buenas”.

Para promocionar este nuevo disco, desde El Hormiguero pusieron un fragmento del videoclip, en el que se le veía en una fiesta y bailando. “Cómo me he desmelenado, el que cantaba Bailar pegados y mírame ahora”, decía con humor. En el álbum, Dalma ha contado con seis productores, algunos de ellos muy jóvenes, que le han invitado a probar cosas nuevas con su voz, y ha experimentado “siempre sin hacer el ridículo”.

El tema que da nombre al disco, Sonríe, fue el último en aparecer, cuando “teníamos el repertorio ya cerrado”. Pablo Cebrián llamó a Dalma para ofrecerle un tema que había compuesto junto a otros artistas “y me descolocó toda la grabación. Pero da la idea global del disco, que sea el refugio de uno, es un disco muy alegre. Una clara intención de recuperar aquellos inicios”, aseguraba, en referencia a su propia carrera.

“Te sientes mejor que nunca y sin bótox”, le decía entonces Pablo Motos, y Dalma recogió el guante, contando su experiencia con esta sustancia paralizante. “Un tío cuando va a un sitio de esto le venden todo, me colocan todo, píllate esta crema...”, comenzaba diciendo. Así, se pinchó bótox en cierta ocasión porque “tengo un poquito de arrugas. Al cabo de dos días parecía Carmen de Mairena, con el ojo medio cerrado”. Sin embargo, no hay registro de aquel momento, aunque entre risas se comprometió a enseñarlas la próxima vez que acuda al programa.

Siguiendo con el tema de los retoques, Pablo Motos contó una vez más cómo él se pinchó bótox, aunque su mujer le recomendó que no lo hiciese. Las facciones le cambiaron de forma radical. “Ya en el ascensor me doy cuenta de que hay un chino mirándome, y digo: no, no. Era veneno de serpiente. Según llegué me dice mi mujer: qué haces. Estuve la tercera temporada chino. Las primeras entregas soy un chino”, narraba el valenciano. Para finalizar los consejos de belleza, Dalma dijo que lo que sí va bien son los tratamientos en los que te sacan sangre, y tras centrifugarla, te la inyectan. “Te da brillo y te rejuvenece”, aseguró.

La charla continuó con una mención a la cantante Mari Trini, a la que Sergio Dalma versiona en su disco, con el tema Una estrella en mi jardín. “Mari Trini me encantaba, cómo expresaba las canciones, una adelantada a su época, muy reivindicativa. Ha sido mi pequeño homenaje a una grande, de las que tendemos a olvidarnos”, indicaba sobre la cantante murciana.

