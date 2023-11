Antena 3 y Telecinco se citan mutuamente por la entrevista de Ángel Cristo Jr. en ‘de viernes’

El pasado 24 de octubre, Telecinco estrenaba De viernes, un nuevo programa de corazón con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Uno de los protagonistas de aquella noche fue Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que concedía su primera entrevista en televisión después de muchos años de silencio, y para el magacín nocturno narró cómo desde muy joven tuvo que convertirse en el hombre de su casa, y que su madre le sedaría con medicamentos desde la infancia.

La explosiva entrevista ha sido replicada en todos los programas que tratan la crónica social en la cadena: Fiesta, Vamos a ver, TardeAR. Pero también en la competencia. Y es que desde Antena 3 no han querido desaprovechar la ocasión para hablar con Sofía Cristo, hermana de Ángel, quien ejerce habitualmente de colaboradora.

“Mi madre ha sido lo más grande del mundo para mí y para mi hermano. Para los dos, yo no reconozco el retrato que él hace de mi madre. Yo nunca he hablado de él, siempre le he respetado mucho porque él quería mantenerse al margen. Y así voy a seguir. No sé si tomaré medidas legales. Voy a esperar y a ser muy paciente”, aseguró la que fuese concursante de Supervivientes a Susanna Griso.

Lo llamativo del caso es que Antena 3 se ha retroalimentado de Telecinco, pero unas horas después, ha sido Telecinco el que se ha vuelto a alimentar de la competencia para seguir estirando el mismo tema. Y así, desde TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana ha ofrecido declaraciones de Sofía en el plató de Antena 3, citando como fuente “E.P.”, por no citar directamente el nombre del matinal de Griso.

En TardeAR, también han ofrecido declaraciones de Bárbara Rey. “Estoy muy mal por mi hijo. Le seguiré queriendo hasta después de muerta, a pesar de todo”, expresaba la que fuese artista circense. “Él no va a saber salir de donde se ha metido”, añadía la actriz y cantante, en referencia al mundo de la prensa rosa del que Ángel siempre se había mantenido distante.

Casi de forma paralela, en Y ahora, Sonsoles, también se hablaba de la repercusión de las palabras de Ángel, y ha entrado en directo la propia Bárbara Rey para dar su versión. “Estoy mal, estoy triste, y que de montaje, nada. Yo no he hecho nunca ningún montaje”, aseveraba, queriendo callar aquellos que acusan a la familia de organizar un plan para pasar por caja saliendo en televisión.

