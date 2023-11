La entrevista de Pablo Motos a Alfonso Guerra desata una oleada de críticas contra 'El Hormiguero'

La entrevista que hizo Pablo Motos a Alfonso Guerra el pasado miércoles en El Hormiguero ha provocado una corriente crítica contra el programa de Antena 3. Todo ha sucedido después de que el que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González se quejara de que ahora los cómicos no podían hacer chistes sobre "homosexuales y enanos".

La opinión del exdirigente socialista fue apoyada inmediatamente por el propio presentador, que se limitó a comentar que "ahora, cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que sobre lo que sí".

Las declaraciones corrieron como la espuma en redes sociales y buena parte de los espectadores cargaron contra ellos. Pero la cosa no se quedó ahí. Todo esto ha desembocado a que varios personajes públicos han denunciado la influencia que tiene en la industria Pablo Motos, a quien acusan de censurar las bromas que se hacen sobre él.

El primero en dar el paso fue Facu Díaz. El excolaborador del programa Late Motiv criticó el "cinismo" del presentador de Antena 3 al acusarle de "hacer llamadas" pidiendo explicaciones cuando alguien se hace algún chiste que le atañe. En el pasado, por cierto, el streamer criticó denunció en el pasado el "servilismo" de Movistar Plus+ y el "miedo a la extrema derecha".

"Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él", aseguró Facu en su canal de Twitch. "Y no es coña, esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles 'oye, a la gente no le gusta este chiste que haces sobre Pablo Motos".

Esto que dice @FacuDiazT lo puedo confirmar. A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos por unas viñetas.



Y no he sido el único colaborador de El Jueves al que le ha pasado.

Similar es el caso que denuncia el ilustrador Raúl Salazar. El humorista gráfico de la revista El Jueves se hizo eco de las declaraciones de Facu Díaz, revelando que vivió una situación muy parecida cuando le llamaron desde El Hormiguero para criticar algunas de las viñetas. "A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos", escribe en X, antiguo Twitter. "Y no he sido el único colaborador de El Jueves al que le ha pasado".

Lejos de cesar, la ola de críticas ha ido a más este lunes, cuando Bob Pop ha denunciado públicamente la situación que han vivido muchos de sus compañeros de profesión con el presentador de Requena. "Yo tengo varios amigos periodistas que me escribieron para contarme cómo Pablo Motos no sólo les había recriminado, sino que también había llamado a sus productoras para pedir su cabeza. Y esta gente no lo ha hecho públicamente porque sigue sintiendo que esa amenaza está ahí, pero también artistas que yo no conozco", ha dicho en Hoy por Hoy.

"Han salido cómicos, viñetistas (...) Ha sido muy interesante cómo ha habido una corriente de gente contando 'es verdad, Pablo Motos se queja de que no se puede hacer humor de nada, pero sobre todo no se puede hacer humor de él porque te llama esbirro y te dice 'oye, cuidadito con esto", ha proseguido diciendo el humorista a Ángels Barceló insistiendo en que toda esta gente se queda en una posición bastante difícil porque no todo el mundo se atreve a airearlo como él o Facu Díaz.

"Pablo Motos se queja de que no se puede hacer humor de nada, pero sobre todo no se puede hacer humor de él porque te llama algún esbirro y te dice que cuidadito"

🎙️ @BobPopVeTV habla de la censura 'invisible'.



🎙️ @BobPopVeTV habla de la censura 'invisible'.



🔊 Escucha todos los audios en: https://t.co/63DbruIn7Z pic.twitter.com/oYYZ8h4c46 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 27, 2023

