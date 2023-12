‘TardeAR’ se vuelve ‘Cuarto Milenio’ al hablar de fantasmas y Lolita reconoce que Lola Flores se le aparece

“¿Hay algo misterioso en los hospitales?”. Esa esa es la pregunta que este lunes se han hecho en el programa TardeAR, de Telecinco, y todo a raíz de una noticia del diario ABC en el que se relata cómo una extraña figura tendría atemorizados a pacientes y trabajadores del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Alguien que parece ser una enfermera, con un traje de otra época, con la que nadie puede hablar.

En una línea más cercana a Cuarto Milenio, el programa por excelencia sobre misterio en televisión, Ana Rosa Quintana entrevistó a través de videollamada al periodista José Manuel García Bautista, experto en este tipo de temas. García Bautista explicó que es una historia conocida por todos en el hospital, y que la leyenda habla de una religiosa que dejó los hábitos para convertirse en sanitaria. “Fallece dentro del hospital debido a una enfermedad, y a partir de ese momento, año 90 empiezan a suceder hechos extraños, que tienen su máximo expresión su explosión con el año 91, 92 que es cuando ya se aparece por primera vez”, relataba el invitado.

Tras acabar la videollamada, en el plató todos los colaboradores comenzaron a hablar de sus experiencias con lo esotérico, mencionando temas como los fenómenos que sucederían en el palacio de Liria, o en el Palacio de Dueñas. Además, aprovecharon para reflexionar sobre la historia que había contado el periodista andaluz. “Abandonó los hábitos y por eso no está en paz”, apuntaba Javier Sardà, aunque otros consideraban que no iban por ahí los tiros. “Era muy bondadosa, se ha muerto en el hospital y quiere seguir ayudando”, apuntaba Ana Rosa Quintana.

Lolita Flores tomó entonces la palabra para preguntar que por qué las apariciones siempre son de noche y de madrugada. “Por ejemplo, si mi madre se me aparece en mi casa a las dos y media de la tarde, que estamos comiendo, pues yo encantada de la vida de ver a mi madre”, afirmaba la cantante y actriz. “Pero claro, si aparece a las cuatro de la mañana...”, añadía.

Vicky Martín Berrocal, entonces, quería hacer una matización. “Lolita, tu madre también se aparece”, decía con seriedad, en referencia a Lola Flores, fallecida en el año 1995. “En mosca”, respondía seria Lolita. Así, la diseñadora contó cómo una vez estaban juntas en un plató, y había una mosca pequeña, “que ni molesta”, y Lolita le dijo: “es mi madre”.

“Lo he contado muchas veces, que ella nos dijo que cuando se cuando se muriera ella quería reencarnarse en una mosca chiquitita, chiquitita, así revoltosa, para ponerse en los hombros de todos nosotros y enterarse a ver qué nos pasa”, confirmaba Lolita, quien, efectivamente, ya había hablado del tema en otros formatos como Tu cara me suena. “Yo he hecho vuelos trasatlánticos de muchas horas y enfrente de mi mesa había una mosca”, finalizaba, mientras que Ana Rosa reconocía que esos temas le dan miedo, y dio paso a los anuncios.

