Mariló Montero explota en 'Espejo Público' contra la moción de censura de Bildu en Pamplona

Finalmente, llegó la moción de censura a Pamplona. Desde este 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, Joseba Asiron, el candidato de EH Bildu, ha sido investido como alcalde de Pamplona gracias al apoyo tanto del PSOE como de Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Una noticia que estaba siguiéndose desde primera hora de la mañana en Espejo Público. Justo el triunfo de la moción surgió durante la emisión de la sección Más Espejo, lo que obligó a que los tertulianos de esa sección comentasen brevemente la noticia.

Por supuesto, esto no ha hecho nada de gracia especialmente a Mariló Montero. La colaboradora, procedente de Navarra, no ha dudado en mostrar su malestar por lo que está sucediendo en la capital de su comunidad autónoma. Cuando Lorena García se la ha preguntando, la de Estella no dudó en cargar duramente con el partido independentista; así como las palabras de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación.

“[A Feijóo] yo le invito a que cambie de prioridad de los asuntos. Primero, son los españoles y luego el PP. Yo he escuchado a un señor Feijóo sólo preocupado por una cosa: él mismo y su propia supervivencia”, señalaba. La periodista navarra no dudó en rebatir las palabras de la dirigente socialista. “Estas declaraciones no tienen ningún sentido y son de muy poca vergüenza, viniendo de donde proceden”, comenzó Montero en su réplica.

“A aquellas personas que dicen que Bildu es un partido democrático habría que recordarles la denuncia que han puesto las víctimas de ETA. La denuncia que está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dice que Bildu ha puesto en sus listas, desde 2011, a un centenar de condenados por terrorismo, exclamaba rotundamente Montero, quien recordaba que “la ley de Partidos, 9.3, establece que un partido puede ser ilegalizado cuando presente en sus listas a candidatos condenados por terrorismo y no hayan rechazado ni fines ni medios terroristas de forma pública”.

“Bildu no ha hecho esto y no esperen que lo vayan a hacer”, proseguía, para poner el foco en Pedro Sánchez. “Esto está ocurriendo hoy gracias a él, por gobernar a golpe de mociones injustificadas. Lo que nos espera es la independencia del País Vasco, un referéndum como en Cataluña. ¡Que no me digan a mí que abrazar a un etarra no puede manchar de sangre su pecho!”, terminaba muy enfadada.

Lorena García aprovechó que Montero finalizaba su intervención para poner imágenes en directo de seguidores del partido de extrema izquierda, recordando que dicha concentración “estaba prevista desde hace un mes” y que “fue Sortu quien solicitó esto”. Unas imágenes de euforia que no gustaron nada a Montero, quien no dudó en responder a Miquel Valls cuando éste defendió que los manifestantes “tenían derecho a celebrar”.

“Lo que me preocupa enormemente es que se van a ir cargando las instituciones del gobierno de Pamplona y, sucesivamente, con otras localidades de Navarra. Van a implementar el euskera como lengua obligatoria y esto va a llevar a una debacle cultural y económica de Navarra”, señalaba la periodista duramente.

Montero no dudó en responder a Miquel Valls sobre “el derecho a celebrarlo”. “No les ha tocado la lotería como para celebrarlo. Te voy a poner un ejemplo. Voy a intentar ser didáctica, aunque la comparación pueda ser discutida, pero me va a servir. Las emociones, en esto, son importantes, Miquel”, exponía Montero antes de hacer una comparación que, efectivamente, provocó recelo y desconcierto en redes sociales. “Imagínate que un tipo viola a tu hija. Va a la cárcel, cumple la condena y sale de prisión tras esto. Ha cumplido, pero le ponen de profesor del colegio de tu hija, ¿te daría asco?”, señaló la colaboradora.

Valls no dudó en decir que sí. “Pues es lo que nos pasa con los asesinos. Eso nos da asco, porque en las listas de Bildu, tú puedes hacer una lista limpia de condenados y que los que hayan sido, se hayan arrepentido de los delitos y no presuman de ello. Lo que están ahí, todos los condenados por terrorismo que están en las listas se están riendo de todos los que han matado. ¿Sabes lo que es vivir amenazado permanentemente?”, proseguía.

“¡Estamos hablando de dignidad, de emociones! De un Pedro Sánchez que, cuando murió el etarra Sola, dio el pésame profundamente en el Senado, por la muerte de un asesino. ¡Mucho cuidado con esto! Estamos hablando de asesinos”, dijo muy seria Montero, dejando a Valls sin palabras.

Sofía Cristo reconoció que ella tenía conocidos que habían sido víctimas de ETA. “Tengo amigos que han sido víctimas y que han perdido a su padre, a su madre o extremidades.”, reconocía la hija de Bárbara Rey. Tras comentar la moción de censura, Lorena García retomaba los temas propios de la sección Más Espejo.

