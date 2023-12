Rifirrafe entre Mariló Montero y Gonzalo Miró en 'Espejo Público': "Siempre acabamos hablando de ETA"

Gonzalo Miró y Mariló Montero han protagonizado una discusión este martes después de que Espejo Público analizara la presentación del libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer. El programa ha recordado que el líder socialista llegó arropado por su mujer, Begoña Gómez, y por 14 de sus ministros, además de destacar su humor por la broma del mediador en El Salvador cuando Jorge Javier le preguntó por Supervivientes.

Ya en plató, Mariló no se ha cortado al decir que Sánchez le recordó "mucho" al líder norcoreano Kim Jong-un cuando pidió llorando a las mujeres de su país que tuvieran más niños. "En vez de llorar, aquí ellos sonríen porque tienen que reír las gracias a su presidente", se ha justificado. "No se habló del libro, sino que fue un acto político que fue una vez más tener que refrendar sus obras políticas, que son las perfectas y las que necesita España".

A continuación, Griso ha chocado con Miró después de que el colaborador afirmara que "casi todos" los medios son hostiles hacia Sánchez. "Bueno, yo no estoy de acuerdo", ha dicho la presentadora que luego le ha preguntado: "¿Te parece normal que se emitiese en streaming por la web de la Moncloa?". "Sinceramente creo que no tiene ninguna importancia", ha respondido Gonzalo. "Lo de ayer fue un acto de promoción en el que el presidente se sintió muy arropado por los suyos. Me parece completamente normal".

El asunto se ha ido tensando por momentos, después de que Mariló afirmara que Sánchez está "pactando con delincuentes" y aplaudir su "habilidad" por hacer un "discurso falso para hacer creer que la mentira es verdadera". "Entenderás que haya gente que le preocupe más un pacto con Abascal que con Puigdemont", le ha plantado cara Miró.

"Me preocupa que se pacte con delincuentes y con gente que ha estado en ETA", ha espetado Mariló iniciando un cruce de reproches entre ambos. "Joe, no descansamos con ETA", se ha quejado Miró. "¿A ti se te ha olvidado?", ha preguntado ella, a lo que él ha respondido con resignación. "Todas las mañanas que coincidimos acabamos hablando de ETA". "¿Con quién está asociado Pedro Sánchez?". "Con Bildu". "¿Y qué es Bildu?". "Un partido constitucional". "¿Y qué es Otegui?".

"A ti te parece mal los pactos de Bildu, pero a mí me parecen bien, como a mucha gente", ha manifestado Miró. Mariló ha insistido diciendo que "Otegui estaba dentro de la directiva que mandó matar a Abascal" y que "a ETA no podemos olvidarla". "Si hablamos de pactos y de dignidad estamos hablando de que Sánchez está asociado con delincuentes que han dado un golpe de estado y con gente que ha pertenecido a ETA", ha remarcado Montero.

"¿Y qué te parece cuando el PP pacta con Bildu? ¿Te parece bien?", ha repreguntado cansado Miró, mientras que Mariló proseguía: "Independencia y ruptura del país". "A mí que se pacte con Bildu la subida del SMI me parece bien. A ti que te preocupa, ¿lo que se pacta o con quién se pacta?", ha querido saber por último el tertuliano. Finalmente, Griso ha zanjado la discusión para hablar de otro tema: "Vamos a dejar el Gobierno y sus alianzas".

