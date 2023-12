El sorprendente apoyo que le ha salido a Salma en 'OT' tras su pase de micros con ‘Cuando zarpa el amor’

Tras una pequeña pausa por el día de Navidad, los concursantes de Operación Triunfo han regresado al trabajo dentro de la academia que ahora acoge Prime Video. Uno de los concursantes nominados es Salma, quien se jugará la permanencia contra Álex en la gala que se disfrutará el próximo día 1. Y para ello, la andaluza ha decidido poner toda la carne en el asador con un clásico de Camela, Cuando zarpa el amor.

Para la ocasión, no se ha apostado por una versión fiel a lo que se publicó hace 20 años, sino que se ha reinterpretado a piano, con la compañía de Manu Guix, uno de los profesores. Así, el tema adquiere una versión mucho más íntima y desgarradora, tal como se ha podido comprobar en el primer pase de micros. Además, Salma ha modificado mínimamente la letra para cantársela a una chica, pues en vez de “juntos acordamos mejor separarnos”, ella canta “juntas”.

En el primer pase de micros, Salma ha emocionado a todos con su forma de interpretar. Y entre aquellos que le han aplaudido se encuentra Dioni Martín, vocalista de Camela, que le ha dado su apoyo a través de X, la red social antes conocida como Twitter. “Todo mi apoyo y cariño para Salma”, escribía, reposteando el vídeo del pase de micros.

[La importancia del especial navideño de Camela, el grupo al que se le daba de lado a pesar del éxitol

Por su parte, Álex se jugará la estancia en el talent show con Bailemos, de Dani Fernández. La canción grupal será Un año más, de Mecano, tema que ya interpretaron en el disco navideño los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo. Ruslana se enfrenta en esta ocasión, en solitario, a Slomo, de Chanel. Lucas y Naiara defenderán Corazón hambriento, de India Martínez y Abel Pintos, y Paul y Juanjo La vida moderna, de Veintiuno y Love of Lesbian. Chris y Chiara. Álvaro y Martin entonarán Dynamite, de BTS, y Bea y Violeta, Only you, de Yazoo.

Hay que destacar que la elección de Salma llega pocos días después del especial de Nochebuena de Camela en TVE. El concierto en el que el dúo madrileño repasó sus 30 años en la industria de la música funcionó muy bien en audiencias, con un 18,2% de cuota de pantalla y 1.535.000 espectadores, liderando su franja de emisión por encima de las cadenas privadas. El tema Cuando zarpa el amor, en concreto, lo interpretaron junto a Pastora Soler y fue, de lejos, una de las actuaciones más aplaudidas de la gala en las redes sociales.

Todo mi apoyo y cariño para SALMA 🫶🏼#OTDirecto28D https://t.co/spl7wZzHTo — Dioni Martín (@DioniMartin) December 28, 2023

