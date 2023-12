Noemí Galera estalla contra el continuo desorden de los concursantes de 'Operación Triunfo 2023'

La duodécima edición de Operación Triunfo está sacando los trapos sucios de los concursantes, literalmente. Noemí Galera ha vuelto estallar por la falta de limpieza de los concursantes. Ya en la primera semana, los participantes fueron abroncados por falta de higiene. Parece que no han aprendido y la directora de la Academia ha tenido que volver a ponerse seria por el claro desinterés de mantener un orden tanto en las zonas privadas como en los espacios comunes.

Las fiestas navideñas han remarcado el desinterés por las labores del hogar de los jóvenes concursantes. Este pasado 26 de diciembre, nada más volver de pasar la Navidad en casa de sus familiares, varios participantes se hicieron eco de lo que se estaba comentando en redes sociales por el desorden y la ausencia de limpieza en la Academia. Esto hizo que Noemí Galera tuviese que llamarlas la atención.

Y es que, en apenas 24 horas, Galera tuvo que abroncarles por falta de higiene. Una vez más, la ropa se amontonaba en zonas de uso común como los baños o los vestuarios. “Llegasteis ayer. Por favor, ¡las maletas vacías ya! ¡La ropa de gala de hace dos semanas a recepción! Está hecho un asco otra vez”, exclamó sumamente indignada Galera. La directora recordó, además, cómo a los propios concursantes les molesta que haya esa percepción en el exterior.

“Luego pasa lo que pasa, que tenemos que correr cuando hay visitas y visitas va a haber muchas y van a querer ver la Academia. Y de verdad, es que da un asquito que no se puede soportar. Es que no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza”, recalcaba, señalando que cada participante debe entregar la ropa que han usado en la gala previa, así como las maletas con las prendas que se hayan llevado para celebrar las Navidades.

Noemí Galera con los concursantes de 'Operación Triunfo'.

“Las maletas las quiero ya, ahora mismo, fuera. Antes de las cuatro tienen que estar las maletas fuera, toda la ropa de gala en recepción y todo recogido”, expuso. Por supuesto, Galera es consciente de que no es la primera vez que debe llamar la atención a los participantes por no ser responsables con la limpieza. “No sé cómo seguís en el bucle este. ¿No os sirve nada de lo que nos pasa aquí?”, señalaba con tono cansado.

Galera recordaba que, al final, esa imagen de falta de orden y suciedad se la van a llevar ellos y que deberán hacerse cargo de ello. “Yo os aviso de que va a venir gente, mucha gente, pero que si luego tenéis que correr y luego os sacan los colores y os dicen: ¡Joder! ¡Cómo esta esto! Es vuestra casa y si vosotros tenéis vuestra casa así, me parece cojonudo”, regañó.

“Yo ya no me voy a meter más, llegará un momento en el que no pasaré de ahí porque me da agonía, directamente. Llegasteis ayer. Id a echarle un vistazo”, concluyó visiblemente afectada.

