Cien personas vigilando y un viaje exprés: así se custodia el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas

Ya está aquí la Navidad y, con ella, las grandes incógnitas: ¿Me tocará El Gordo? ¿Discutiré en alguna cena? ¿Qué vestido llevará Cristina Pedroche? Esta última, de hecho, se ha convertido en el gran interrogante de los últimos años. La presentadora de televisión mantiene en vilo qué lleva puesto hasta segundos previos a la bienvenida al Año Nuevo.

Desde 2015 es la encargada presentar las Campanadas en Antena 3, ese año con Carlos Sobera y a partir de 2016 con Alberto Chicote, y siempre genera una expectación sobre cuál será la prenda elegida para cada Nochevieja. Hace pocos días se confirmaba que repetirán la colaboradora de Zapeando y el cocinero.

Fue la propia Pedroche quien compartía una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde explicaba que este año está, como siempre en estas fechas, más nerviosa que nunca y que necesita que "todo salga bien". No daba muchos detalles sobre el vestido, pero aclaraba que el de este año es "tan especial" que a lo mejor sí que le gusta a todo el público, cosa que no ha sucedido en anteriores ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Seguía alimentando la intriga este lunes en la misma red social: se podía ver un breve vídeo promocional en el que aparecía ella tumbada desnuda, con el pecho cubierto con su propio pelo y una hoja dando a entender que era la Eva del paraíso y el origen del mundo. El vídeo iba acompañado de un enigmático texto donde sólo se leía una cuenta atrás: "Tic, tac".

A partir de esta imagen, algunos ya pueden elucubrar sobre qué temática mandará este año. Pedroche lo desvelará quitándose su tradicional capa a pocos segundos de las Campanadas, a unos segundos de la medianoche. Dará así la bienvenida a 2024 y al primer año tras dar a luz este verano a su hija Laia: el año pasado, de hecho, destacó por ser cuando la presentadora reveló su embarazo.

Máxima protección para el vestido

Incluso bajo este secretismo, Pedroche ha revelado algún dato suelto. En su programa, Zapeando, ha dado alguna pista, azuzada por sus compañeros. "Es la semana de Cristina", valoraba el presentador del programa, Dani Mateo. "Has dado alguna pista en redes. Has dicho que es de un color que no has repetido... ¿Quieres dar un paso más y decirnos ya cómo vas?", le preguntaba, con cierta desesperación. "No", ha dicho Pedroche de manera rotunda y entre risas.

"No puedo decir más. Viendo mi Instagram voy dándome cuenta de que voy soltando cositas en las que la gente no se fija, pero hay muchas cosas ocultas", agregaba en el programa la colaboradora, añadiendo así más suspense en torno a su vestido. "Sin concretar, ¿será rojo, como dijo el Maestro Joao?", quiso saber entonces Dani Mateo. "El Maestro Joao dijo rojo con otro color... Es un color que no me he puesto nunca", ha respondido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Según ha explicado Cristina Pedroche, "el vestido ya está terminado, le falta nada. Yo me lo he probado y mi hija lo ha visto y le ha llamado mucho la atención". Ante las dudas de los colaboradores por cómo se custodia la preciada prenda para evitar pérdidas o desperfectos o si existe un plan B ante algún contratiempo, Cristina Pedroche ha asegurado que "nunca hay doble vestido". "Si le pasa algo, salgo en bata o en vaqueros", ha añadido.

Tal y como ha recalcado, sólo hay un vestido que, en principio, "lo tiene la persona que lo ha diseñado y luego Josie". "Él, con 100 personas de seguridad, lo meten en la Puerta del Sol el mismo día y el mismo día me lo llevo yo a mi casa. Después de usarlo, vuelve directo a su dueño", ha zanjado. La diseñadora, ha agregado, es una mujer.

Pago por las Campanadas

Mateo se ha interesado además por lo económico: "¿Cuánto te pagan?", ha preguntado. "Pues a lo mejor menos que a ti", le ha respondido Cristina Pedroche, devolviéndole la pelota, pues el conductor del programa presentará las Campanadas en La Sexta.

"No creo. De hecho, a la hora de negociar me dijeron: 'con lo que le pagamos a Cris, a ti no", bromeó el presentador. En realidad, según ha explicado Pedroche, ella tiene "contrato de cadena y va todo ahí dentro. No puedo contar con más", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan