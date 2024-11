Quién es Rubén Gisbert, el abogado e influencer al que despedirá Iker Jiménez por falsear durante la DANA

La DANA está copando toda la parrilla en las principales cadenas nacionales, volcadas en la cobertura de la tragedia en Valencia. 'Horizonte' es uno de los programas que más está informando sobre esta catástrofe, aunque se ha visto envuelto en una desagradable polémica.

Rubén Gisbert, reportero del espacio de Cuatro, ha sido cazado manchándose de barro por el cuerpo antes de una conexión, lo que ha provocado la reacción inmediata del conductor del programa: "Tomaré la medida directa y recalcitrante de no contar más con él. Me has fallado" asegura Iker Jiménez.

Gisbert es natural de Valencia y está ayudando desde hace días como voluntario en los pueblos afectados por la DANA. Sin embargo, este incidente le ha provocado muchas críticas en redes sociales, además del citado despido.

Un abogado e influencer 'abstencionista'

Este abogado de 34 años es conocido en redes sociales, donde tiene un canal de YouTube con casi 650.000 suscriptores, por la ideología que defiende. Es seguidor de los principios de Antonio García-Trevijano y niega que España sea una democracia, sino una partitocracia sin participación de los ciudadanos.

El influencer promueve entre sus seguidores la abstención, considerando que no hay ninguna opción valida en las elecciones. En 2020 fundó la Junta Democrática de España, una asociación civil con la que pretende traer la verdadera democracia.

Rubén Gisbert fue imputado por desinformación y delito de odio tras un viaje a Ucrania, donde acusó al gobierno de Zelenski de asesinar a los ciudadanos ucranianos en el Dombás con armas occidentales. Esto ha hecho que se le catalogue como propagandista de Putin.

No obstante, el 15 de octubre publicó en su red social X que la Audiencia Provincial ratificaba que no ha cometido ningún delito de odio ni de desinformación. Poniendo fin a "una persecución de dos años de la Fiscalía" contra su persona, asegura.

ESTO HICE Y ESTO ESTOY HACIENDO, DIFUNDIR POR FAVOR pic.twitter.com/eqednEY9vb — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) November 4, 2024

Gisbert ha reconocido en un video en sus redes sociales que se arrodilló en el barro antes de la conexión y que lo hizo para que se viese este en sus rodillas, pero porque estaba en 'falso directo': "No puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas"

El abogado cree que el video se trata de una "campaña de difamación" contra él. "Soy una persona leal, recta, no he robado a nadie y estoy dando el callo desde el primer día", añade.