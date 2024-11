El consejo de Kiko Hernández a Victoria Federica de Marichalar: “Dedícate a los photocalls y déjate de gilipolleces”

Las consecuencias de la DANA y la visita de los reyes y Pedro Sánchez a Paiporta han sido algunos de los asuntos que se han tratado este lunes en Ni que fuéramos Shhh. El nuevo Sálvame, que se emite en abierto en TEN, también ofreció las palabras de Victoria Federica de Marichalar en sus redes sociales, alabando la figura de su tío, Felipe VI, y criticando la labor del presidente del Gobierno.

“El Rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara. Pedro Sánchez, que lo tiene, huye. Y así es como se resume todo. Un Rey que sufre por su pueblo y un presidente que lo desprecia”, posteó la influencer en su cuenta de Instagram, generando gran controversia por su manera de pronunciarse.

“Cuando Victoria de Marichalar le comunicó a sus padres que iba a abrirse las redes sociales para vivir de lo que está viviendo, ese trabajo de las redes era para una cosa, y está derivando en otra”, valoraba el periodista de El Español Raúl Rodríguez, que participó en el programa de Fabricantes Studio a través de videollamada. Además, puntualizó que “estos mensajes no son palabras suyas, son cadenas que se han creado, además de determinados espectros políticos de la derecha, y que ella está compartiendo”.

En ese momento, Kiko Hernández rompió una lanza a favor de Victoria Federica, pues preguntaba si ella no tenía derecho a opinar lo que le diese la gana. “Puede poner lo que le dé la gana tomándose una copa con las amigas, pero a nivel público tiene una responsabilidad. Es familia del rey, nieta del emérito. Dice que Pedro Sánchez huye cuando se va que le dan un palazo en la espalda”, le aclaraba Rodríguez.

“Que sea familia del rey no significa que no pueda opinar lo que le dé la gana”, insistía Kiko. “Todos no”, le frenaba Rodríguez, que valoraba que debía compartir un mensaje “menos nocivo, y con menos inclinaciones políticas”. Hernández todavía defendía a Victoria Federica, asegurando que “lo que contó fue verdad”.

María Patiño intervino entonces para frenar a su compañero, destacando que “no es lo mismo irte porque estaba poniéndose en peligro la figura del presidente del Gobierno que huir”. “Habría que decirle, y entraríamos en un debate que no es bueno, que el que primero que ha huido es su abuelo”, añadía la gallega.

Para Belén Esteban esto fue una provocación. “Le hicieron huir, él quiere venir”. Kiko Hernández, en ese momento, cambió de postura, y recomendó a la nieta de los reyes eméritos no pronunciarse políticamente: “Victoria Federica, entonces dedícate a los photocalls, y déjate de gilipolleces. Photocalls, y boca calladita”.

Javier de Hoyos, por su parte, quiso destacar que en muchas ocasiones los programas de televisión le han puesto el micrófono para preguntar por temas como chantajes o filtraciones de audios, “y de eso no ha hablado. Pero ahora sí habla, y se posiciona políticamente”. “Ella podría hacer un mensaje de concordia, y si el rey no se ha manifestado políticamente, no lo hagas tú, que eres una niña”, finalizaba María Patiño.